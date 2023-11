Pons explicó el presupuesto 2024 basado en la “transición” de gobierno y optimismo en la explotación hidrocarburífera

La comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B) recibió este martes al ministro de Economía e Infraestructura, Guillermo Pons, quien explicó los números del presupuesto para el próximo año, que asciende a 2,06 billones de pesos. El funcionario dijo que se trata de un cálculo elaborado en el marco de la “transición” de gobierno que buscó generar “la mejor herramienta para que la el gobernador electo Rolando Figueroa pueda llevar adelante desde el inicio la nueva gestión de gobierno” y, si bien destacó un superávit financiero de 106 mil millones, pidió “pelear” por un valor de dólar “real en la liquidación de las regalías” a fin de que la provincia alcance balances equilibrados a largo plazo.

Al inicio de su intervención, Pons remarcó que la proyección de los ingresos y gastos para el 2024 se hicieron con participación del próximo gobierno. En ese sentido, mencionó que el texto incluyó un articulado específico para que la gestión entrante pueda modificar o ajustar los programas, los ministerios y los recursos afectados a su política gubernamental. Con igual criterio se incluyó a los incentivos fiscales ya vigentes el “Programa de regionalización provincial” con fondos de 2000 millones de pesos, que es un “proyecto de la gestión entrante”, dijo el ministro.

El titular de la cartera de Economía comenzó su exposición con un comparativo entre lo ejecutado del presupuesto vigente –a septiembre- y lo previsto para el próximo año, ocasión en la que hizo fuerte hincapié en el crecimiento de la industria hidrocarburífera y gasífera, actividad que arroja el mayor porcentaje de los ingresos provinciales (41% del total de recursos) con 840 mil millones de pesos.

Pons hizo una valoración optimista del desarrollo de los recursos vinculados a tal actividad que posicionaron a la provincia como la principal productora de hidrocarburos -con un aporte del 51% a la producción nacional de petróleo- y gas – -con una participación en la producción nacional de 64%-. Informó por caso que se prevé una producción de 422 mil barriles por día y unos 87,8 millones de mts3 por día para el 2024 y, bajo tales niveles, vislumbró que Neuquén tiene un fuerte “potencial” para duplicar la producción de gas y triplicar la producción de petróleo para el año 2030. Proyectó que tal circunstancia requerirá de inversiones por 13 mil millones de dólares anuales.

El ministro resumió la participación de las regalías y el canon de la principal actividad productiva de la provincia en los ingresos corrientes, en un análisis del impacto en la evolución fiscal, que representaba un 30% en el 2021 y ascendió a un 40% para el 2024. Es en ese marco que aseguró que “toda pelea que se pueda dar por el precio -del valor del dólar sobre las regalías- hay que darla” en tanto “hay que seguir adelante con el apoyo al crecimiento de esta industria” basada en los recursos no renovables del petróleo.

En esa línea, Pons explicó que Neuquén es una provincia “en desarrollo” y como tal no puede esperar a que su caja se consolide y afrontar con recursos propios “la demanda social” de los proyectos que requieren su crecimiento poblacional –servicios, obras, infraestructura, etc.-, por lo que “las herramientas financieras” constituyen un camino legítimo para ello. Por el mismo motivo, consideró el ministro, “el Estado neuquino no puede entrar en default” y debe recurrir a “herramientas financieras” para afrontar situaciones emergentes, como el déficit del ISSN y el pago de vencimientos de bonos, y asegurar así la llegada de inversiones en la provincia.

En ese sentido, Pons resumió que, si bien los índices de producción hidrocarburífera y u gasífera son optimistas, “Neuquén está atravesando el peor de los escenarios” en tanto los costos son ajustados por la inflación y los recursos por el tipo de cambio, por lo que tenemos “gastos con inflación contra recursos en algún punto congelados. Este desfasaje había que sostenerlo” justificó el ministro al considerar situaciones como por ejemplo la deuda pública y la reasignación de recursos del Fondo de Estabilización y Desarrollo de Neuquén (Feden) para afrontar el déficit del ISSN.

Sobre ese punto, informó que se prevén 82.843 millones de pesos para dicho Fondo y, si bien se sancionó una ley que habilita su asignación al pago del déficit del ISSN y a afrontar servicio de deuda pública, mencionó el decreto del Ejecutivo que, hasta noviembre de este año, no lo asigna a tal fin.

El ministro indicó que, por el acuerdo salarial vigente de recomposición salarial ajustado a los índices de inflación, se han visto incrementadas en forma permanente las partidas en personal, lo que “llevó a la provincia a un estrés financiero” en el marco del ajuste que tuvo el tipo de cambio, en particular tras la última elección nacional, y el posterior congelamiento, situación que repercute de manera directa en las regalías, principal ingreso provincial.

En el comienzo de su exposición, el titular de Economía explicó las principales pautas macro fiscales del presupuesto –inflación del 69.5%; tipo de cambio nominal 607$- y dijo que el proceso inflacionario y el doble tipo cambiario dificultaron la finalización de obras estimadas en el ejercicio financiero vigente, como viales y educativas. Dijo que la restricción para la obtención de dólares, dispuesta por el Banco Central a mediados del año pasado, hizo necesaria la reasignación de recursos del Fondo Anticíclico para afrontar el rojo del ISSN.

El detalle de los números vinculados a los recursos –de $2.037.960 millones de pesos- y las erogaciones –de $1.614.735 millones de pesos- lo brindaron las funcionarias de la cartera, Graciela Grondona y Ana Rosa Castro, quienes indicaron que del total de gastos el 63% se destina a personal, con 1.021 millones.

En cuanto a la finalidad de tales gastos, Pons se refirió a los servicios sociales a afrontar –que requerirán del 50% del total del prepuesto-, haciendo hincapié en que en “Educación” se destinarán poco más de 538 millones, de los cuales el 77% -402 millones- se aplicará a partidas de personal, conformado por una planta de 27 mil agentes.

Similar punteo hizo el ministro para referirse a “Salud”, con una inversión de 279 millones de pesos y una planta de poco más de 11 mil trabajadores y a “Seguridad” con 143 millones de pesos y un total de casi 8100 agentes policiales en toda la provincia.

Los números en materia vial fueron explicados por Leonel Dacharry, Secretario General y de Servicios Públicos, quien informó que el monto asignado es de 51.994 millones de pesos. También se refirió a las obras de agua y saneamiento, de viviendas y energéticas.

En cuanto a la incorporación de la perspectiva de género, fue Grondona quien refirió que se trata del segundo presupuesto que la incluye y explicó que se identificaron 834 categorías programáticas que implican una mirada “transversal” en de los 33 organismos el Estado para disminuir las brechas de género y aumentar los distintos tipos de autonomía. Los fondos a tal fin constituyen 247 millones y representan el 13% del total del gasto.

Sobre el final de su intervención, el funcionario provincial hizo mención a que el ejercicio financiero en cuestión incluyó, por primera vez “y como novedad”, la vinculación de programas con Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, evaluando el impacto de las obras públicas en la ciudadanía n euquina.

Pons estuvo acompañado por Graciela Grondona -Subsecretaria de Hacienda-, por Leonel Dacharry -Secretario General y de Servicios Públicos- por Rosa Ana Castro -Subsecretaria de Ingresos Públicos- y por Fabiana Baez –Directora de Crédito Público- y parte de su equipo asesor.

El proyecto permanecerá en debate en la comisión para su análisis.

Estuvieron presentes Liliana Murisi, Lorena Abdala, Carina Riccomini, José Ortuño López, Andrés Peressini, Lorena Parrilli, Maximiiano Caparroz, César Gass, Andrés Blanco, Soledad Salaburu, Carlos Coggiola, Blanca López, Lucas Castelli, Leticia Esteves y Víctor Pino.

