Llamado a concurso para personal no docente del AUSMA

El Asentamiento Universitario de la Universidad del Comahue realiza un llamado a concurso de ingreso abierto de antecedentes y oposición de personal no docente. Se busca cubrir un cargo de planta temporaria, de dependencia con remuneración equivalente a categoría inicial siete (7), Decreto P.E.N. N.° 366/06.

El horario a cumplir es jornada laboral de 7 horas diarias, cumpliendo 35 horas semanales. Categoría: Tramo inicial siete (7), Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales (Decreto N° 366/06) — Planta temporaria.

Requisitos:

Argentino/a Nativo/a Nacionalizado/a: Ser ciudadano argentino, tener 18 años de edad como mínimo. También podrán ingresar extranjeros que cuenten con residencia permanente y continua en el país no menor a un (1) año, conforme con la normativa migratoria.

No encontrarse incurso en causales de incompatibilidad o exclusión previstas en el Artículo 21 del Decreto P.E.N. N° 366/2006- CCT para trabajadores/as No Docentes de UUNN.

Manejo de herramientas informáticas: Procesador/es de textos y planilla de cálculo.

Acreditación de Experiencia Laboral Comprobable.

Tener conocimiento del Estatuto de la Universidad Nacional del Comahue, Ordenanza N° 470/2009, y el Decreto P.E.N. N° 366/06.

Lugar de residencia: en la ciudad de prestación de servicios o en un radio no mayor a 30 Km del mismo. Documentación obligatoria, Perfil, plazos y jurado evaluador, en Resolución Rectoral N° 984/2023.

