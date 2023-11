Voley: equipos sanmrtinenses participarán de la ronda final de la Liga de Bariloche

En instalaciones del Gimnasio Juan Carlos Bertino del Bariloche Vóley Club se disputarán el sábado las instancias finales en la primera división A y B en damas y caballeros de la Liga de Vóley de Bariloche. En tanto que el domingo será el turno de una nueva fecha de las categorías menores.

Las actividades comenzarán el sábado desde las 9 horas con los partidos del tercer y cuarto puesto, mientras que las finales arrancarán a las 13:30 horas. La primera gran final será a partir de las 13:30 horas en segunda damas entre Deportes Pat y Épicas. Desde las 15:30 horas será el turno de la gran final en la segunda final de caballeros entre PZ-MyD y el ganador de la semifinal que se disputará en viernes entre Bariloche Vóley Club y Carpinteros.

La final de la primera división de caballeros se disputará a partir de las 17:30 entre Amigos de los Andes, de San Martín de los Andes y PZ-Pizzuti y a las 19:30 será el turno de la gran final de la primera división damas entre San Patricio y el Bariloche Vóley Club.

Los primeros partidos del sábado comenzarán a las 9 horas en cancha 1 por el tercer y cuarto puesto de la segunda caballeros entre Monteclaro y el perdedor del partido del viernes entre Carpinteros y Bariloche Vóley Club. En cancha 2 se medirán por el tercer y cuarto puesto de la segunda damas Carpinteros de Villa la Angostura y Pz-Arzais. A las 11 horas en cancha 1 chocarán por el tercer y cuarto lugar de la primera división caballeros, Lider Market y Ayekan 8 y en cancha 2 Ayekan 8 y Cumbres de San Martín de los Andes lo harán por el tercer y cuarto puesto de la primera división damas.

El domingo todo estará centrado en las categorías menores. A las 12 horas en cancha 1 en damas Sub 16 se medirán Cumbres de San Martín de los Andes ante Gigantes Verde. A las 13:15 en cancha 1 Bariloche Vóley Club Celeste jugará ante Cumbres de San Martín de los Andes en Sub 16. En cancha dos chocan Gigantes de Dina Huapi ante Bariloche Vóley Club Azul en Sub 14. A partir de las 14:30 en cancha 1 Bariloche Vóley Blanco juega con Bariloche Vóley Club Rosa. En cancha 2 en Sub 16 damas se miden Bariloche Vóley Club Rojo ante Bariloche Vóley Club Blanco.

A partir de las 15:45 en cancha 1 jugarán Cumbres de San Martín de los Andes ante Gigantes Blanco en damas Sub 16 y en cancha 2 Gigantes de Dina Huapi ante Bariloche Vóley Club Rojo en damas Sub 14. Cierran esta jornada de menores dominguera desde las 17 horas en cancha 1 en damas Sub 16 Cumbres de San Martín de los Andes ante Bariloche Vóley Club Rojo y en cancha 2 en Damas Sub 14 Bariloche Vóley Club Rojo ante Bariloche Vóley Club Blanco.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...