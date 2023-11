Entre nieve, viento y lluvia se disfrutó del rugby en San Martín de los Andes

Bandurrias, San Martín de los Andes Rugby & Hockey, jugó de local en una fecha de la Unión de los Lagos del Sur para las categorías de menores de 14 y de 16 años, el día sábado. Mientras que el domingo disputó el compromiso del campeonato regional, con el plantel superior y la categoría menores de 18 años.

En la primera jornada, entre lluvia, viento, nieve indomable y periodos soleados, los amigos de Jabalíes (Bolsón), Coihues (Villa La Angostura), Pehuenes (Bariloche), Dogos (Esquel) y Dina Huapi, iniciaron los encuentros desde las 10 de la mañana hasta las 18. Los partidos se disputaron bajo todas las condiciones climáticas, con el desafío de poder desarrollar el juego de la mejor manera posible.

El barro, el frio y la nieve, dominaron la tarde y las destrezas se vieron afectadas. Sobre todo, en el manejo de manos, los pases se complicaban, y también en el traslado hacia el campo contrario, las piernas se entumecían. Legar al ingoal rival era una tarea compleja. No faltó el tackle, y los forwards tuvieron que duplicar esfuerzos entre el barro y la lluvia para poder obtener pelotas de calidad. Pero aun así fue una fiesta de rugby como hacía rato no se disfrutaba en casa.

El domingo, con un día frío y soleado, los menores de 18 años recibieron a sus pares de Patagonia (Neuquén) en el primer turno. Fue un partido más abierto y de gran fluidez en los avances, gracias un clima más amable, aunque con gran presencia de barro en muchos sectores de la cancha, en donde los jugadores hicieron de las suyas para poder controlar la ovalada.

En el siguiente turno, los planteles superiores de Bandurrias y Patagonia, midieron sus fuerzas en un encuentro con mucho en juego. Si Bandurrias ganaba con punto bonus (4 tries o más), alcanzaba la punta del certamen y definía el campeonato con Marabunta, el próximo 18 de noviembre de visitante, de lo contrario, Patagonia sería el campeón.

El partido se disputó con gran entrega y concentración de ambos planteles, con pasajes de buen rugby y demostraciones de carácter y destrezas que ayudaron a inclinar la balanza para los locales en un primer tiempo ordenado. En el segundo tiempo, los visitantes redoblaron esfuerzos y tuvieron durante gran parte del período a los locales en campo propio, con innumerables oportunidades de convertir.

Con una meseta en la calidad de juego, en donde las infracciones abundaron e hicieron lento el desarrollo del mismo, aunque a base de coraje e individualidades, Bandurrias pudo llevarse el encuentro y clasificar a una final merecida, entre grandes emociones y comunión entre todas las categorías.

Mención aparte, destacar la indispensable colaboración de las familias de los jugadores, al ejército argentino asentado en la ciudad, que facilito e instaló una “globa” para que los jugadores se mantuvieran calefaccionados y bajo techo, y en especial a jugadores que vienen haciendo club desde hace muchos años, que dieron todo al referear a los juveniles bajo las gélidas lluvias y nevadas.

Resultados

Plantel Superior – Bandurrias 31 vs Patagonia 13

Menores de 18 – Bandurrias 55 vs Patagonia 0

Menores de 16 – Bandurrias 14 vs Pehuenes 0 (suspendido por nevadas)

Bandurrias 24 vs Jabalies 0 (amistoso)

Bandurrias 27 vs Patagonia 0

San Martín de los Andes Rugby y Hockey, es un club de rugby perteneciente a la Unión de Rugby de Los Lagos del Sur, integrado a la Unión de Rugby Argentina, (UAR). Está abierto todos los martes y jueves de 18 hs en adelante y los sábados a partir de las 11 hs, días y horarios en donde nos juntamos a entrenar y jugar Rugby & Hockey. También esta abierta la secretaria del club para consultas. WhatsApp 54-9-2972 50-9223. https://www.instagram.com/bandurriasrugbyhockey/

Producción y Fotos: Pato Rodríguez

