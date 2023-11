Legisladores neuquinos abandonaron el recinto y se debió levantar la sesión

Se dio un hecho sumamente llamativo este miércoles por la tarde en la Legislatura provincial. La sesión se había iniciado por la mañana con ocho legisladores menos, pero mientras transcurría la jornada se retiraron diez y la Cámara se quedó sin quórum. ¿Qué pasó?

Tal como estaba estipulado, la sesión de este miércoles 15 comenzó en tiempo y forma, aunque no con la cantidad de legisladores que se esperaba. Desde las 11 horas y con la ausencia de los diputados y diputadas de diferentes bloques comenzó la sesión del día.

Elizabeth Campos (DC), Gonzalo Bertoldi (Frente de Todos), Fernando Gallia (Frente Nuevo Neuquén), Francisco Rolls (FIR), Lucas Castelli (Avanzar), Blanca López (Frente de Izquierda), Ayelén Quiroga (juntos por el Cambio) y Marita Villone (MPN), fueron los que faltaron.

A medida que avanzaba la jornada, donde se había realizado un cuarto intermedio, varios legisladores tomaron la decisión de ir abandonando el recinto, hasta a que a las 15.40 el presidente de la Cámara, Marcos Koopmann, tuvo que dar por finalizada la sesión.

La diputada Liliana Murisi, había informado que se iba a tratar sobre tablas un proyecto que para muchos era muy esperado. Sin embargo, para otros evidentemente no tanto. El proyecto era el de “Transparencia y calidad institucional”, pero no se pudo, para esa hora, Koopmann debió levantar la sesión porque no había quórum.

¿Quiénes se fueron levantando en el transcurso de la jornada? En total siete legisladores, a saber: Maximiliano Caparroz (MPN), Carlos Coggiola (DC), Sergio Fernández Novoa (FdT), Ludmila Gaitán (MPN), Darío Peralta (FdT), Teresa Rioseco (FdT) y Carina Riccomini (Juntos).

Soledad Martínez (FdT) y César Gas (Juntos por el Cambio), quienes habían participado de toda la jornada, salieron un instante del recinto y, en ese momento, al quedarse el cuerpo sin quórum, el vicegobernador que preside la Legislatura, debió levantar la sesión.

Sí estuvieron presentes los legisladores: Lorena Abdala (MPN), María Laura Duplessis (MPN), Liliana Murisi (MPN), Ortuño López (MPN), Javier Rivero (MPN), Víctor Pino (MA), Ayelén Gutiérrez (FdT), Mariano Mansilla (FdT), Lorena Parrilli (FdT), Soledad Salaburu (FdT), Leticia Esteves (JxC), Andrés Peressini (Siempre), María Laura Bonotti (Siempre), Andrés Blanco (FIT), Carlos Sánchez (UP), Karina Montesinos (CC-ARI) y José Raúl Muñoz (Movimiento de Acción Vecinal).

