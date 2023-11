La cafetería vegana FILO pronto reabrirá en su nuevo local

Faltan muy pocos días para que la cafetería vegana Filo reabra sus puertas en su nuevo y renovado espacio, en pleno centro urbano y laboral de San Martín de los Andes. Todas sus acostumbradas delicias, nutritivas, orgánicas y sin sufrimiento animal, volverán a estar disponibles para disfrutar en su nueva dirección de Perito Moreno 846. De la mano de Agustina, Javier y Verónica, este emprendimiento familiar redobla la apuesta con una estética de madera, chimeneas, flores y comida consciente.

Filo es una cafetería de especialidad con pastelería completamente vegana. En pocos días, reabrirá en su nuevo espacio, en la casita de madera frente al Cpem 13, con la misma propuesta gastronómica que ya enamoró a toda la comunidad, en un ambiente cálido, en tonos pasteles y madera reciclada, integrando la naturaleza exterior hacia adentro, con plantas y flores en cada rincón. Espacioso y acogedor, es ideal para escapar de la rutina laboral, reunirse con amigos o aprovechar un co-working acompañado de algo rico.

“Siempre soñé con tener una cafetería vegana. No se puede hacer plata a costa del sufrimiento animal. Si fuera eso lo que hace falta, cerraríamos, no traeríamos animales a nuestra comida”, explica Agustina, que junto a Javier, Vero, Cami y los pasteleros Emi y Mati, trabaja para acercar la mejor experiencia a sus comensales. “Muchos grupos de clientes ya son amigos. Esperamos que les guste todo lo que armamos en este nuevo espacio, en el que reciclamos mucho del local anterior, haciendo una puesta en valor de la estructura original”, agrega.

Todas las opciones de cafetería se acompañan con leche de almendras fresca, hecha cada día por los baristas del local. Un gran ejemplo es el capuchino con doble expreso, canela, cacao y leche de almendras, acompañante ideal de un scon casero de queso de almendras, harina orgánica, manteca vegetal y sal rosa. Además de su exquisito sabor, el valor nutricional de esta pastelería y panadería vegana es excelente.

Kombucha, Kefir, limonadas, Ginger Ale y jugos frescos de frutas y verduras acompañan las opciones de cafetería, con variedades clásicas y especiales, entre las que podemos mencionar el Matcha Latte, tes especiales y cold brew con tónica. Para los almuerzos o brunch compartidos hay sándwiches con pan casero de harina orgánica; picadas con ingredientes a elección (crackers sin gluten, pan de masa madre, vegetales, queso de cajú, tofu y chucrut, entre otros), la clásica tostada con crema de palta, brotes y flores; budines dulces y la increíble torta de chocolate, harina de almendras, azúcar orgánica y maní, llamada “Matilda”. View this post on Instagram A post shared by Filo (@filo.plantbased)

De lunes a sábado, se podrá disfrutar de toda la oferta de Filo, de 8 a 20 hs, en su nuevo local de Perito Moreno 846. Tentate y quedate atento a la fecha de apertura y todas sus novedades en @filo.plantbased. View this post on Instagram A post shared by Filo (@filo.plantbased)

