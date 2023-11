Semana por los derechos de niños, niñas y adolescentes: “Una escucha si respuesta no es escucha”

En una nueva columna sobre infancias y adolescencias sanmartinenses, Brígida Vilariño habló en RSM Radio sobre cómo se desarrollaron las actividades en el marco de la semana por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este lunes, durante el cierre de actividades, se compartirá el Manifiesto 2023, redactado por representantes de los consejos de niños de todo el país.

Año a año, son más las actividades que se ofrecen a las infancias desde diferentes instituciones y espacios culturales, en el marco de la semana que culmina con el Día Internacional por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este año, del 10 al 20 de noviembre, se están ofreciendo charlas abiertas, películas, encuentros de “Juguemos con ternura”, el festival “La música nos encuentra”; show de circo y teatro de títeres, jornadas de juegos en diferentes espacios, kermés de infancias, el Mundial de Rayuelas y el Aniversario de las Bicitecas Populares.

“Ni la COCONAF (Consejo de la comunidad para la niñez, adolescencia y familia) ni la MEPPI (Mesa política de participación infantil) tuvieron que salir a buscar propuestas porque fueron muchos los espacios que se acercaron a pedir ser parte de este evento. Participan las escuelas con trabajos que estuvieron realizando en las aulas y también hay espectáculos abiertos a todo público, para disfrutar con las familias”, expresó Brígida. Además, se hará el mundial de rayuelas en el gimnasio de la escuela 134, por cuestiones climáticas.

El día lunes, 20 de noviembre, junto al cierre de actividades, tanto la COCONAF como la MEPPI recibirán el Manifiesto 2023, que fue redactado por niños y niñas de los consejos de todas las ciudades que pertenecen a la Red Argentina de Niños y Niñas. “Fue un trabajo que se hizo durante todo el año, pensando en dos eventos fundamentales: primero hacerlo público durante esta semana, y previamente, entregarlo a la defensora de niños y niñas y al secretario de la SENAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), como promotor de derechos. Para esto, se hicieron diferentes encuentros virtuales con referentes de todos los consejos, donde fueron surgiendo los temas y las necesidades que expresaron”, contó Vilariño.

Insistieron y promovieron fundamentalmente dos ejes: el cuidado del paisaje y la necesidad de tener calles por las cuales poder circular con autonomía. “Nosotros no vemos recursos, vemos naturaleza. Yo defiendo el lago por que es donde voy de campamento, con mi familia, con amigos; a la montaña porque me gusta ver nieve, subirla, esquiar. Son los lugares donde hago amigos y me divierto”, expresaron los referentes de los consejos ante la pregunta por el cuidado de los recursos naturales.

Respecto a la necesidad de poder circular solos y seguros por las calles, uno de los problemas principales que se presentan es el de los perros sueltos. “Estamos haciendo un nuevo sondeo de peligros para evaluar los caminos amigables y el tema de los perros es el que más se manifiesta. Es nuestra responsabilidad como vecinos y dueños de las mascotas tener a nuestros animales controlados y seguros”, dijo Brígida.

Además de estos temas, el Manifiesto defiende fuertemente el espacio de juego y tiempo libre, el recreo y el deseo de ser escuchados de verdad, con atención. Más allá de ser un importante documento que atestigua un estado de realidad, debe servir para iniciar diálogos profundos y verdaderos, para ver de qué forma dar respuesta, como comunidad, a estas fuertes demandas que hacen nuestras infancias y adolescencias.

En este video, se puede escuchar el Manifiesto 2023 completo:

