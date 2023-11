Villa Traful: violencia por disputa de tierras valuadas en millones

Un nuevo hecho que se conoció días atrás profundizó la disputa por tierras entre dos familias de Villa Traful. El pasado 20 de noviembre, Ítalo Joaquín Gallego, integrante de una de las familias enemistadas, radicó una denuncia en la comisaría 51 por la muerte, “presuntamente por envenenamiento”, de dos animales vacunos de su propiedad.

De acuerdo con el relato que brindó al portal La Angostura Digital, cuando llegó el lunes por la tarde hasta el sector de corrales, “dentro del predio de su propiedad” en Villa Traful, para alimentar con fardos a sus animales, observó a seis vacunos muertos, de los cuales reconoció como propios a dos de estos.

Detalló que se trata de una hembra de 6 años, con unos 400 kilos de peso y un valor aproximado de $800 mil, que se encontraba en etapa de parición. Además, halló “una ternera colorada retinta de un año de edad, con 180 kilos y un valor de $300 mil”. Gallego contó que a simple vista no se observa impacto de arma de fuego, por lo que supone que fueron envenenadas por “dos miembros de la familia Cuevas, por el conflicto por las tierras”.

En su relato, aseguró que la última vez que vieron a los animales “fue el sábado, 18 de noviembre, entre las 16:00 y 17:00 horas” y estaban en buen estado, por lo que sospecha que el ataque se produjo entre el domingo y el lunes. Los otros cuatro animales muertos pertenecen a un vecino que se acercó hasta el lugar para reconocerlos. En la denuncia, el damnificado recordó que en esa zona de Villa Traful “no hay cámaras y no existen testigos presenciales”.

La familia Gallego lamentó la situación y denunciaron que temen por su vida, ya que vienen recibiendo amenazas de los Cuevas, “que van a matar a los animales y a nosotros”. Sobre el accionar de Parques Nacionales, dicen que “tomó decisiones de límites, pero nunca hizo cumplir ni notificar a una parte de la familia Cuevas”.

La Justicia y Parque Nacionales

La familia recordó que ya hicieron muchas denuncias y no recibieron ningún tipo de solución, “ni desde la Fiscalía ni de Parques Nacionales”; entonces, decidieron hacerlo público, con la esperanza que “realmente se haga justicia”. “Los animales no tienen la culpa”, expresaron y enviaron un pedido de ayuda porque “es mucha la violencia que venimos recibiendo” y creen que para la Justicia es solo un conflicto, pero “hay pruebas de que no se trata solamente de eso”. “Hasta cuándo tenemos que seguir soportando tanta violencia”, cuestionaron.

