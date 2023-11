Carlos Saloniti: “Es la primera vez que escucho la insensatez de que no va a haber obra pública”

A horas de que anuncie el gabinete que lo acompañará en los próximos cuatro años, Carlos Saloniti dio una entrevista en RSM Radio y analizó las alternativas de gestión ante los anuncios de Javier Milei. Con un tono de enojo y algo irónico, manifestó su incertidumbre ante las declaraciones sobre ausencia de obra pública por parte del Estado Nacional.

En principio y relacionado con los resultados de las elecciones presidenciales, el intendente de San Martín de los Andes remarcó: “los que creemos en la democracia siempre vamos a respetar la elección de la gente, así sea que uno comparta, o no. Yo me manifesté a favor del candidato Sergio Massa, convencido, y con los días posteriores pienso que pena que no se lo eligió a él”.

Antes del desarrollo del balotaje, Saloniti había indicado que Milei representaba la insensatez y el desconcierto. Reafirmando sus declaraciones, destacó que es la primera vez que escuchó de un presidente que no va a haber más obra pública, “a la chilena”. En este sentido aclaró que esto puede funcionar en un peaje, “pero qué privado va a querer hacer una posta sanitaria y cómo recauda”.

El intendente destacó la gran cantidad de obra pública con el financiamiento del gobierno nacional destinada a San Martín de los Andes. Enumeró las cuatro plazas, la nueva EPET, el acueducto Quilquihue Los Robles, la intervención en la travesía urbana de la Ruta 40 y la repotenciación de las plantas de tratamiento.

“Evidentemente, la gente se expresó para que no haya obra pública y nosotros vamos a trabajar desde el lugar que nos toca”, indicó. “Desde ya que veníamos transitando una situación muy complicada, pero con un Estado que estaba. Ahora no sé cómo vamos a hacer”.

En este sentido, destacó los resultados del programa Previaje y los acuerdos con Aerolíneas Argentinas, y se preguntó qué beneficios va a traer Javier Milei a San Martín. En esta lógica concluyó: “Si él llega y realmente explotamos de turismo, nos va muy bien, tenemos más vuelos, la gente tenía razón y nosotros estábamos equivocados”. Sobre esto agregó: “Ojalá el nuevo presidente esté viendo algo que nosotros no vemos, por ahí él está haciendo algo que es de avanzada. Pero si el camino de la política es este, termino el mandato y me retiro”.

