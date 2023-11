Rocío Demateo: “Vamos a intentar resolver las situaciones con lo que podamos contar”

De los anuncios que realizó el intendente Carlos Saloniti, una de las primeras confirmaciones fue el paso de Rocío Demateo de la subsecretaría de Educación, a la Secretaría de Desarrollo Social. La funcionaria fue entrevistada en RSM Radio y contó de su período de trabajo en esa área y anticipó que, buscando continuar con su trabajo en Educación, que funcionara como dirección dentro de su órbita.

Respecto a este último punto, realizó una evaluación positiva de su paso por Educación: “Desarrollamos muchos convenios con universidades como con la UTN, a partir de los cuales incrementamos la oferta educativa local. Lo mismo ocurrió con la Carrera de Enfermería, que comenzó el año pasado y se viene otra cohorte más. También otros proyectos que van ligados a la educación formal, como varios talleres que se van a implementar el año que viene”.

En relación con su próximo desafío, indicó que todavía no se pudo reunir con Silvia Tello para ver cómo viene el trabajo. “Sí me junté con varios equipos para analizar cómo vamos a seguir trabajando. Igualmente, no tengo aún el presupuesto con el que vamos a poder trabajar, y la verdad que el vaivén que viene va a ser importante, y nos tendremos que adaptar a las nuevas disposiciones, tanto provinciales como nacionales”, aclaró Demateo.

“Las situaciones emergentes están, uno va detrás de las emergencias y lamentablemente, en desarrollo social nunca alcanza”, agregó y continuó: “Pero vamos a intentar resolver las situaciones con lo que podamos contar. No va a ser fácil, porque si bien nos manejamos con presupuesto municipal, muchos son programas nacionales y provinciales. Lo importante es resolver, estar y poner todo lo que haya que poner.”

