Las chicas de Cumbres se consagraron campeonas de la liga de Vóley de Bariloche

Como cierre de la liga de Menores de Vóley de Bariloche, el sábado pasado se disputaron las finales de la tercera etapa de las categorías damas Sub 14, Sub 16 y Sub 18 en las canchas del Bariloche Vóley Club. Allí y ante la presencia de una muy buena cantidad de público se jugaron los últimos cruces para conocer a los campeones de este año.

En categoría Sub 14 la final fue protagonizada por Bariloche Vóley Blanco y Epuyen. El resultado fue favorable para el equipo dueño de casa lo ganó en dos sets a cero con parciales 25/8 y 25/17. En esta categoría el tercer puesto anual fue para Bariloche Vóley Rojo que en el partido por el tercer y cuarto puesto le ganó a Gigantes de Dina Huapi por 2 sets a 0 (25/15 y 25/14).

En la divisional Sub 16 el partido final fue protagonizado por Cumbres de nuestra ciudad ante Gigantes Blanco de Dina Huapi. Las sanmartinenses se quedaron con la victoria y el título por 2 sets a 0 con parciales 25/20 y 25/17. El tercer y cuarto puesto fue protagonizado por dos equipos del Bariloche Vóley Club, el Celeste y el Rojo que ganó el Celeste por 2 a 1 (14/25, 25/23 y 15/13).

El plantel Sub 16 de Cumbres de San Martín de los Andes lo integraron: Sogía Aylen Castro Lasala, Muriel Cordobés, Denisse Dalche de la Rive Desplanels, Camila Paz Gaete, Alma Trinidad Jarpa Campos, Abril López Gallo, Sofía Nazarena Martínez, Julieta Medin, Jazmin López Gallo, Rocío Aylem Mora, Jazmin Morales Villagra, Mía Muñoz, Salma Ornella Rodríguez, Rocío Romero Marchione, Matilda Spinali, y Valentina Ulibarrie.

Por último la final Sub 18 fue para Bariloche Vóley Club Verde que derrotó al Centro de Educación Física Nº 8 de Bariloche por 2 a 0 (27/25 y 27/25). El tercer y cuarto puesto quedó en manos de Lácar de San Martín de los Andes que derrotó a la Escuela Municipal de Vóley Bariloche por 2 a 0 (25/17 y 25/21).

Las actividades finales del club se llevarán adelante el próximo miércoles con la tradicional entrega de premios y menciones de la institución para cerrar un año plagado de competencias y viajes

Me gusta esto: Me gusta Cargando...