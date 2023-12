Premio de Oro para la sanmartinense Clara Oyuela por “Un experimento fuera de línea”

La psicóloga y docente sanmartinense, Clara Oyuela, obtuvo el premio de oro en la categoría de programas de sustentabilidad y activación, otorgados por el Consejo Publicitario Argentino, para su propuesta titulada “Un experimento fuera de línea”. Allí, se propone concientizar a la sociedad sobre los efectos nocivos del uso prolongado del teléfono celular y la exposición a las pantallas, tanto en infantes, adolescentes y adultos.

“El Consejo Publicitario Argentino organiza todos los años un concurso que se llama Obrar Federal y premia las campañas que impactan positivamente en la sociedad, fuera de AMBA. En mi categoría, gané por “Un experimento fuera de línea“, que son experimentos de desconexión del celular, que vengo haciendo con diferentes grupos y personas individuales para explorar los síntomas que aparecen cuando no estamos conectados”, explicó Oyuela.

“Este tema que vengo trabajando está finalmente poniéndose sobre la mesa de decisiones colectivas y políticas, porque el impacto que está teniendo el uso excesivo del celular está afectando a niños, adolescentes y adultos por igual pero lo niños y adolescentes son definitivamente los más vulnerables porque están en pleno proceso de desarrollo”, destacó la especialista.

“Creo que es urgente empezar a plantear decisiones más sanas y responsables para las generaciones que se vienen, preguntarnos cuál es la edad indicada para que una persona acceda a su primer celular; pensar qué pasaría si el celular, como cualquier otro objeto de consumo masivo, como el tabaco y el alcohol, tuviera atrás un etiquetado que pudiera informarnos y advertirnos sobre sus posibles efectos”, concluyó Oyuela.

En la misma línea, fue invitada a Bariloche a dar una charla Tedx sobre este tema que pronto podrá verse: View this post on Instagram A post shared by TEDxBariloche (@tedxbariloche)

Desde RSM hemos seguido los resultados de las experiencias de desconexión coordinadas por Clara Oyuela. En algunos casos tuvieron como protagonistas a adolescentes de 4to año de la Escuela de Sol, y en otros a padres y adultos que se ofrecieron voluntariamente para participar. El registro de estos trayectos quedó plasmado en estas notas:

Nativos digitales experimentan la abstinencia de la desconexión en un proyecto escolar junto a Clara Oyuela: Nativos digitales experimentan la abstinencia de la desconexión en un proyecto escolar junto a Clara Oyuela

“¡S.O.S CELULAR!”: una desconexión para padres pedida por las infancias: “¡S.O.S CELULAR!”: una desconexión para padres pedida por las infancias

