Xiaomi: un gigante chino que cambió para siempre el mercado

Hoy en día Xiaomi es una de las marcas más importantes de smartphones del mundo. Sin embargo, estos no aparecieron de la nada. Muy por el contrario, la historia de Xiaomi muestra como una marca puede aparecer de la nada y crecer hasta competir con las más grandes siempre y cuando su producto sea de calidad.

Es por eso que en esta oportunidad profundizaremos un poco más sobre que hace grandes a estos celulares.

Xiaomi

Creemos que no hay mejor manera de empezar el artículo que darles una introducción apropiada a esta enorme marca. Aunque hoy en día Xiaomi logró posicionarse cómodamente entre las grandes marcas del momento, la realidad es que a diferencia de la mayoría esta es relativamente reciente.

El primer equipo de Xiaomi, el Redmi original, hizo su aparición en el mercado hace un poco más de diez años. Lo que si bien parece bastante, otros gigantes de los smartphones como Motorola llevan más del triple en el negocio.

La llegada de los celulares Xiaomi generaría un cambio realmente colosal en el mundo de los smartphones. Como algunos podrán recordar, en un principio la gama media prácticamente no existía en estos equipos: o teníamos un teléfono con lo último en tecnología del momento, o había que contentarse con un pesado cuadrado de plástico con una pantalla frágil y un desempeño que dejaba bastante que desear.

Las grandes empresas del momento descuidaban muchísimo su gama de equipos económicos, mientras que por su parte los smartphones de calidad eran un lujo. Esto, sin embargo, iría a cambiar con la aparición de Xiaomi.

El primer Redmi le mostraría a empresas y consumidores por igual lo mucho que podía hacerse con recursos limitados si realmente se buscaba entregar un equipo de calidad. El Redmi superaba enormemente a la enorme mayoría (por no decir todos) los equipos de su gama del momento, incluso llegando a competir con algunos de gamas más avanzadas.

Como respuesta, las otras grandes marcas se vieron obligadas a aumentar la calidad de sus gamas económicas para hacerle frente a estos equipos: la vara acababa de subir.

¿Es difícil entender las especificaciones técnicas de un teléfono?

Por otro lado, aunque es cierto los celulares Xiaomi muestran un aumento de calidad en relación al precio, difícilmente podríamos apreciarlo si no sabemos qué es lo que hace bueno a un celular.

No son pocas las personas que prefieren ignorar esto, considerando que esta es información muy técnica y difícil. Sin embargo, esto está lejos de ser el caso.

En realidad, conocer lo básico y fundamental de las especificaciones de un smartphone es bastante fácil: con tan solo unos pocos minutos podemos conseguir las herramientas que nos den una ventaja al hacer cualquier compra.

Esta información no solo nos va a servir para X o Y teléfono, sino que vamos a poder usarla en cualquier compra.

¿Qué tengo que tener en cuenta antes de comprar un equipo?

Les adelantamos que no vamos a hilar fino en esta guía. Como ya dijimos, estamos buscando que cualquiera pueda introducirse, incluso quienes no tienen idea de electrónica. Aquellos que se queden con ganas de saber más sepan que esto no es más que la punta del iceberg.

Hay cuatro cosas básicas para cualquier equipo: el procesador y la memoria RAM.

El procesador y la memoria RAM nos dicen la velocidad del dispositivo y lo fluido que será su uso. El procesador puede ser un tanto más difícil de explicar, pero aquí es donde se hace casi todo el “trabajo” de un celular: como su nombre lo indica, este procesa la información.

Un procesador está hecho de núcleos, cada uno de los cuales tiene una velocidad de reloj (medida en GHz) que dicta que tan veloz es. El procesador son sus núcleos: todos ellos lo forman y él es la suma de todos.

Los núcleos tienen su propia velocidad, esta puede ser igual en todos o variar, pero podemos pensar la velocidad total como la velocidad de reloj multiplicada por el número de núcleos.

Por su parte, la memoria RAM vendría a ser que tanta información puede procesar al mismo tiempo un equipo. Esto influye directamente en la velocidad, ya que aunque tengamos un procesador muy rápido, si este puede trabajar con poca información a la vez no será tan efectivo.

En general, los equipos de gama económica suelen tener 2GB de RAM, los de gama media entre 4 y 6 GB y los de gama alta entre 8 y 16 GB. Sin embargo, es importante remarcar que para el uso cotidiano más de 6 GB de RAM es bastante innecesario.

