AJPP Tour de Pádel: el Máster Final quedó en manos de la dupla Calleja-Valenzuela

Mejor definición no podía soñar nuestra ciudad para el cierre de la temporada 2023 del AJPP Tour de Pádel que se llevó a cabo en el club Estrella Andina, con la consagración de Felipe Calleja y Ramiro Valenzuela con un cambiante y nervioso 6/4 7/6 a Lautaro Mambrini y Mirko Kloster.

En modo montaña rusa, el partido de los cuatro pegadores se jugó con 3° de temperatura, pero con un muy buen marco de público, mientras el casi todo el resto del país se debatía entre calores extremos y tormentas destructivas.

Si la bola volvió o salió por tres en varios momentos del partido fue por absoluto mérito de cuatro de las mejores palas del país, que brindaron un espectáculo apasionante y con suspenso hasta la última bola en un partido que tranquilamente pudo irse a tres sets.

Con diferencias imperceptibles, los favoritos se llevaron el primer set por 6/4 y arrancaron el segundo como para ganarlo 6/1. Pero faltaba lo mejor, porque fue en el 1/4 y mientras Calleja y Valenzuela crecían compitiendo por el MVP, cuando el tucumano Mambrini se puso el overall y empezó a guiar a la pareja a una recuperación de locos.

Con Lauty encendido se contagió Mirko y se armó el partido, tanto como para darles al tucumano y el chaqueño de Miraflores un set point en el 5/4 del segundo set.

La bola desperdiciada provocó que el trámite se diera vuelta y en el 5/5, Feli y Rama se encontraron con dos bolas para quiebre. Un error de Kloster con bola ancha a la reja confirmó el 6/5 y Calleja-Valenzuela volvieron al servicio para ganar.

El modo montaña rusa tenía todavía algunas sorpresitas guardadas, como el arranque 0/40, la sacada por tres de Kloster y el contra quiebre para forzar un tie break que mantuvo la misma tónica de paridad, miniquiebres y contra miniquiebres.

Calleja-Valenzuela consiguieron finalmente quebrar la resistencia de la pared que presentaban el zurdo y el “más nuevo” del top ten, para soltarse en un festejo a pura emoción. No era para menos, primer título de maestro para el bonaerense de Lomas de Zamora Ramiro Valenzuela y segundo consecutivo para el entrerriano de La Paz Felipe Calleja, que en la entrevista post premiación se soltó como si estuviera en terapia contando algo que había adelantado a Padelnetwork durante la semana: “No quería contarlo para no alertar a los rivales, pero casi no juego este torneo. Después de Concordia me agarró un brote alérgico, me broté todo y quedé internado dos días y sin poder agarrar la paleta en toda la semana. El primer día no podía respirar y en la fase de grupos siento que fui un desastre. Me temblaba todo el cuerpo y no tenía fuerza”.

Doble mérito para el ahora BiMaestro AJPP, que se consolida como #1 del Ranking AJPP y con Valenzuela completa siete títulos en nueve torneos jugados.

