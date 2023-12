Enero inicia con tributo a U2 en Espacio Trama

El 2024 arranca con grandes propuestas musicales. El próximo 13 de enero, a las 22hs, la banda tributo a U2, Bloodie Sunday, brindará un importante espectáculo en Espacio Trama. Las entradas ya se encuentran a la venta en la boletería del teatro.

“Bienvenidos a Bloodie Sunday. Somos una banda tributo y apasionados fanáticos de U2. Nuestro objetivo es llevar su música icónica a nuevos y antiguos seguidores”, expresó el grupo. Bloody Sunday realiza interpretaciones de aquellos éxitos atemporales que nos regalaron Bono, The Edge, Adam y Larry. Entre sus covers encontrarás: One, Beautifull Day, With or Without You y muchos éxitos más.

La destreza musical y el cuidado en los detalles hacen de cada presentación una experiencia auténtica para el disfrute de todo fanático de U2. “Nuestro tributo comparte la pasión por la música y el legado de la legendaria banda Irlandesa. No pierdas la oportunidad de presenciar nuestro espectáculo, para sumergirte en la atmósfera única que define a U2, en una impactante experiencia llena de nostalgia y alegría”, concluyeron.

