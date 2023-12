Malika Tienda de Reinas: un lugar para vestirse con libertad

En pleno centro del barrio Vega Maipu, en Gregorio Alvarez 281, frente a la plaza, se encuentra Malika Tienda de Reinas, un espacio en donde se puede conseguir indumentaria femenina de calidad, con mucho estilo y en talles reales, para todos los tipos de cuerpos. De la mano de Melisa y su equipo, Malika hace posible vestirse con libertad.

Desde ropa interior, bodys, tops, remeras de todos los estilos y vestidos de verano, hasta jeans, shorts, pantalones de telas frescas y camperas, todas las prendas vienen en talles reales, para que cada una pueda elegir la ropa que le gusta y sentirse elegante, cómoda y divertida, tal como quiere mostrarse.

A partir de muchas experiencias propias, con amigas y clientas de muchos años, que padecían al no encontrar en la oferta local talles o variedades de telas, estampados y modelos, Melisa empezó a buscar proveedores de marcas que pudieran vestir a todas ellas, sin tener que recaer siempre en los mismos estilos o colores oscuros, evitando tener que recorrer muchos lugares sin éxito. Así nació Malika, con el espíritu de la inclusión y de que cada una pueda sentirse dueña de su estilo.

Malika Tienda de Reinas está ubicada en Gregorio Alvarez 281, en la esquina frente a la plaza del barrio Vega Maipú. Atiende de lunes a sábados de 10 a 13 y de 16 a 21hs. Este sábado 23, tienen un horario especial, extendido, de 10:30 a 21:30hs, para aprovechar a comprar la ropa que querés estrenar en estas fiestas. Además, podés hacer consultas por whatsapp al 2972 53-9212 y seguir todas las novedades vía Instagram en @malika.tdr.sma View this post on Instagram A post shared by Indumentaria Femenina (@malika.tdr.sma) Fotos: RSM

