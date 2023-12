En plena navidad desalojaron a una mujer embarazada con sus dos hijos

En nuestra ciudad, este lunes 25 de diciembre una mujer embarazada con sus dos hijos fue desalojada de la precaria vivienda que ocupaba desde hace unos meses en un terreno municipal. “Me fui a comprar una leche para mis hijos y cuando volví en la puerta de mi casa estaba lleno de policías que no me dejaban pasar”, aseguró la mujer.

El terreno que ocupa es en Chacra IV en un sector municipal desde aproximadamente el mes de agosto. En aquella oportunidad la mujer adujo que la habían desalojado de la vivienda en donde vivía y que por la falta de alquiler que hay en la ciudad debió meterse dentro del terreno municipal para no quedar en la calle.

En su momento desde el municipio se realizaron diferentes intervenciones para lograr deponer la actitud de la familia. De hecho hasta se habían cortado los servicios para evitar que la mujer con sus hijos quede en el lugar.

Sin embargo hasta este 25 de diciembre la mujer continuó en el terreno, en donde construyó una precaria casilla para ella y sus hijos.

“Necesito ayuda porque estoy en una situación complicada. Salí a comprar una leche y no me dejan entrar a mi casa. No tengo respuesta de Desarrollo Social, tampoco del intendente. Me desalojaron sin tener ninguna orden judicial, es una casita precaria, pero es donde yo vivía con mis hijos. Estoy embarazada y si no encuentro dónde ubicarme o entrar a la casa a sacar mis cosas, voy a terminar durmiendo en la calle”, explicó la mujer.

La mujer asegura que no hubo una explicación por parte de la Policía ni de la Justicia para evitar que vuelva a ingresar. “En el lugar está lleno de policías que me impiden entrar a mi casa. Aprovecharon un 25 de diciembre para desalojarme. Ésta orden según la policía, fue del intendente, no tengo dónde dormir, necesito de una ayuda. La policía me dijo que podíamos arreglar de otra manera el desalojo, no sé a qué se refiere”, cerró mencionando la mujer visiblemente afectada por la situación que atraviesa junto a sus hijos.

