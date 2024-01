Cómo se transformaría la industria del libro si se aprueba la propuesta de la Ley Ómnibus

El artículo 60 de las “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” propone derogar la Ley 25.542 que fija un precio uniforme de venta para los libros. Si eso sucede ¿Qué pasará?

En el sector del libro rige una ley, la N° 25.715 —sancionada en noviembre de 2001 y promulgada en enero de 2002—, que se conoce con las siglas PVP: precio de venta al público. Ese precio es uniforme y lo fijan las editoriales. Mediante esta ley, nadie puede vender libros por fuera de ese precio. Se la conoce también como Ley de Defensa de la Actividad Librera porque su objetivo es que los supermercados no puedan vender libros a precios mucho más baratos y así destruir a las librerías. También quedaron protegidas ante la llegada de Mercado Libre. Pero desde hace unos días, en la Ley Ómnibus que presentó el Ejecutivo —que lleva por título “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”—, el artículo 60 dice: “Derógase la Ley N° 25.542 de precio de uniforme de venta al público de libros”.

“Es una ley en la que está de acuerdo todo el gremio: distribuidores, libreros, editores. Surgió de un acuerdo que se hizo en el gremio y está funcionando desde el 2001. Es una de las vacas sagradas: todo el mundo está de acuerdo”, sostiene Juan Manuel Pampín, dueño del sello Corregidor y presidente de la Cámara Argentina del Libro. Para Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura, ocurrirá lo contrario: “la bibliodiversidad va a crecer por muchas razones. Las librerías van a poder especializarse más en sus catálogos al tener una herramienta adicional en el precio”.

“Argentina se caracteriza por tener una oferta librera bastante importante, de las más importantes de hecho: una red de aproximadamente 1500 librerías”, asegura Pampín. “Es un entramado de librería pyme muy importante que si se deroga se va a ver muy comprometido. Lo que defiende esta la ley es básicamente la igualdad de precio y que la diferencia la tengas que hacer a partir del servicio y la bibliodiversidad. Países como Colombia, México o Chile, están queriendo copiar nuestra ley. Esto tiene que ver con que nuestra industria librera y editorial es muy fuerte, como el caso de Francia ye España, donde existen leyes similares. El ejemplo más notorio es Inglaterra: cuando se derogó la ley de precio fijo, en un periodo de entre tres y cinco años desaparecieron el 30% de las librerías independientes”.

“Dinamarca, Alemania, Portugal son países donde hay ley de precio fijo. Entendemos que eso es una defensa de la actividad pyme porque es lo que hoy impide que las grandes superficies, sobre todo los supermercados, vendan libros a mansalva. La especialidad de ellos es la competencia por una cuestión de precios”, asegura y luego, al mirar el posible escenario a futuro, dice: “La oferta se achataría, se volvería más gris, y se reduciría muchísimo la bibliodiversidad y la pluralidad de voces”. Pablo Avelluto está en la vereda opuesta: “El mundo tiene las dos políticas. En general, en Europa rige el precio fijo; en Estados Unidos no, en Chile no, en Colombia no. No veo ninguna razón para que los libros deban tener el mismo precio de venta en distintas librerías. Algunas van a van a poder orientar su oferta más especializada”.

“La política de descuentos sí es diferente”, concede el ex ministro y explica: “Una editorial vende un libro a $10 mil al público y probablemente El Ateneo tenga un descuento del 50% sobre ese precio de venta al público. Una librería más chica quizás tenga 35 o 40%. Entonces también juegan mucho los márgenes de cada librero y cómo los quiere usar. Entonces podrá cumplir con el precio sugerido, podrá generar promociones, podrá especializarse y tener mejor surtido. Así como el litro de leche no vale lo mismo en el chino que en el supermercado o en un kiosco 24 horas, con los libros puede pasar lo mismo y habrá lugares donde estén un poquito más baratos y lugares donde estén un poquito más caros. Y donde están más caros quizás te den un mejor servicio, o tienen los libros que estás buscando”.

“Hay que entender que estamos en un contexto desfavorable donde los costos fijos van a subir muchísimo. La derogación de la ley de alquileres nos afecta porque estamos alquilando, por ejemplo. Y ni hablar los aumentos en los costos de flete. En Capital y Gran Buenos Aires no es tan grande el costo, porque las editoriales casi que no cobran ese envío. Nosotros acá sí tenemos y ni hablar de librerías en la Patagonia”, expone Maxi Gesualdi, librero de Chivilcoy. Y si el precio deja de ser fijo, ¿acaso no es una posibilidad que una librería de interior le cargue el costo del flete al precio final? “Sí, en teoría uno podría pensar eso, pero yo no puedo competir. Pongo un ejemplo: el nuevo libro de Rolón, que es el libro más vendido, está $19.900 a precio de venta al público que pone Planeta. En El Ateneo, Yenni, Cúspide, Mercado Libre, la página de Planeta o yo lo tenemos en $19.900. Mañana se deroga esa ley. A mí me lo dejan a $15 mil de costo. Yo lo sigo vendiendo a $19.900 o le aumento un poco para cubrir algún costo extra, pero ellos en su página lo van a vender a 15 mil, igual que me lo venden a mí. Entonces es muy difícil que yo pueda mantener una clientela para solventar el negocio. Es muy difícil”.

“Lo que sí va a ser complejo, en el caso de que esto se aprobara, es que las editoriales van a tener que rehacer todos sus contratos para comenzar a pagar los derechos de autor sobre los precios netos”, dice Pablo Avelluto, gran conocedor del tema porque trabajo durante muchos años en el sector: fue Director Editorial Cono Sur del grupo Penguin Random House y antes hizo carrera en el Grupo Planeta hasta llegar a ser Gerente Editorial. “Si ya no va a haber un precio fijo, entonces van a tener que subir los porcentajes porque el monto sobre el cual se van a liquidar va a ser un monto menor. Así sucede con los libros digitales, que se que se liquidan sobre el precio neto y no sobre el precio de venta al público”. Hace años que los autores sostienen que el porcentaje que cobran en relación al precio final del libro es ínfimo.

“El pedido de derogación no salió de nuestro gremio. Es como pasa con el tema de la pesca y un montón de leyes que decís: ¿quién las pidió? En nuestro caso, nosotros no la pedimos”, dice Juan Manuel Pampín y agrega que los beneficiados son “las plataformas, sobre todo con el posible ingreso de Amazon en Argentina. Y Mercado Libre, claro. Porque lo que Amazon y MercadoLibre evitan es la intermediación del comercio de cercanía, y plantean saltearse un actor muy importante, que en este caso son las librerías”.

Fuente: Infobae.

