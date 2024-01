Una futbolista sanmartinense se prueba en clubes de Buenos Aires

La jugadora de fútbol de nuestra ciudad, Marcia Saavedra, quien se desempeña desde muy chica en el club Cumbres, está en estos días en Buenos Aires haciendo pruebas en Racing, Gimnasia y Esgrima de la Plata, Platense y Boca. Hoy comenzó con la recorrida de clubes acompañada por su entrenador Maxi Flores. Antes de viajar fue entrevistada en RSM Radio, donde contó sobre su experiencia y sus expectativas.

“Jugué de lateral izquierdo, derecho y ahora de enganche”.

“Empecé en el equipo de varones de Cordones de Chapelco y cuando cumplí 13 me pasé al equipo femenino. No me gustaba para nada, pero mi mamá y mi hermana eran ‘re-carnazas’ con la pelota. Como no tenían con quién dejarme me llevaban a la cancha y yo no quería. Hasta que un día probé con mi vecina Ara, y no paré de jugar”.

“Mi sueño es quedar en alguno de los clubes y darlo todo”.

En nuestra ciudad, además de entrenar dos veces por semana con el club Cumbres, hace gimnasio a la mañana y se sumó a los entrenamientos de Martín Betanourt en la cancha municipal. Actualmente, están realizando una colecta para cubrir los gastos de la gira por Buenos Aires, y quien quiera colaborar lo puede hacer a través de una transferencia al alias de Mercado Pago “marciasaavedra24”.

Explicando cuál es la situación del fútbol femenino en San Martín de los Andes, Marcia explica: “Acá siempre hubo fútbol, y ha ido mejorando cada vez más. En comparación con lo que era cuando yo comencé ha crecido mucho. Hay más categorías infantiles, que antes no había.

“Mi ídolo es Messi y de mujeres Linda Caicedo”.

