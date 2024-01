Cuchillos que son piezas de arte: Ivan Berlatzky vuelve a deslumbrar en la 81° Exposición Rural del Neuquén

Con una línea de piezas mucho más artísticas y colecciones dedicadas a pescadores y cazadores, el cuchillero sanmartinense Iván Berlatzky vuelve a estar presente en la 81° Exposición Rural del Neuquén,en su stand B ubicando en el Hongo.

“Las nuevas piezas que llevaré a esta edición son mucho más artísticas, sin dejar de ser funcionales. Hay piezas con motivos de pesca y caza, con grabados y detalles de diseño único”, adelantó el artista. Manteniendo la línea original, que presenta cuchillos funcionales de alto rendimiento, Iván agrega motivos específicos que destacan como piezas estéticas y trabajos de corte escultural.

Iván Berlatzky se dedica a crear cuchillos personalizados, a pedido y gusto de sus clientes. Empieza el diseño desde cero, bocetando líneas y formas, hasta dar con el modelo deseado. Cada pieza es única y cuenta con su número de registro.

Repasando su formación, en 2015 tomó el primer curso, al que siguieron otros en 2016 y en 2019. Según recuerda el artista, primero se enfocaron en la técnica, para lograr terminaciones de alto nivel, proporciones, materiales, tratamiento de la hoja, funcionalidad, filo y comodidad del cabo: “aprendí a trabajar con muchos materiales. Al año estaba participando de la Muestra Anual de Cuchillos de Buenos Aires con mis productos, una experiencia que me brindó mucho aprendizaje”.

En la Exposición Rural del Neuquén comenzó a participar en 2017. Este año vuelve a montar su stand por séptima vez, mostrando en la selección de productos este recorrido de crecimiento personal junto al oficio, ofreciendo cuchillos criollos, motivos dedicados a rubros específicos y los modelos más nuevos en los que estuvo trabajando.

“Ser artista implica que lo que haces está vinculado a tu persona, es una proyección de lo que sos y se renueva todo el tiempo”, concluye el cuchillero, presente nuevamente en esta 81° edición de la Exposición Rural del Neuquén.

