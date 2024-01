Las delicias artesanales de Mushinka estarán en la 81° Exposición Rural del Neuquén

Jennifer Kpolikv Dávila, la emprendedora chocolatera creadora de Mushinka, estará ofreciendo una amplia variedad de productos de creación propia en el stand 1 del sector Bajo Tribuna.

“Vamos a estar acompañando el evento de la rural, un año más, ofreciendo nuestros productos artesanales, todos realizados con mucho cuidado y selección de materia prima de excelencia. Tendremos, por ejemplo, alfajores de coco, de nuez y de cacao amargo; chocolates para maridar con especias y gustos agridulces, para poder acompañar con alguna bebida o simplemente con un té. Además, bombonería artesanal y rústica, cerezas patagónicas, ciruelas, higos, dátiles y la clásica tableta de 200 gr de Mushinka, con sus sabores voluptuosos”, adelanta Jenny.

Por otro lado, estará presente el famoso ladrillón de 200gr, tan pedido por los vecinos y vecinas de Junín y San Martín de los Andes, de oreos con chip de chocolate; las cascaritas de naranja o el mix de frutos secos con frutas, en donde encontramos un mundo dentro de una tableta. A todo esto, se suman las clásicas trufas de dulce de leche y café de Mushinka, las más queridas por los vecinos.

La pasión de Jenny por producir un alimento rico, energético y de calidad la llevó siempre a estar atenta, a la caza de productores locales de fruta orgánica y frutos secos, de chocolates saludables, sin tanta materia grasa. Es por esto que sus productos, además de ser placeres dulces y tentadores, son alimentos nutritivos y de calidad nutricional.

Además de encontrar las delicias de Mushinka en la 81° Exposición Rural del Neuquén, se puede visitar su local, ubicado en Juan Manuel de Rosas 160, Junín de los Andes, o seguir las novedades en @mushinka_chocolates

