Mamusia, el chocolate insignia de San Martín de los Andes, estará en la 81° Expo Rural

Nuevamente, la primera chocolatería de San Martín de los Andes dirá presente en la 81° edición de la Exposición Rural del Neuquén, del 24 al 28 de enero, en su espacio habitual, totalmente renovado, para tentar a los paseantes con todas sus delicias, desde helados hasta chocolates y dulces.

La heladería y chocolatería de Mamusia estará emplazada en la cabaña 6 del predio de la Rural de Junín de los Andes, en el marco de una nueva edición de la Exposición Rural del Neuquén. Allí, la chocolatería tradicional de San Martín de los Andes brindará a los visitantes la posibilidad de disfrutar de sus exquisiteces caseras, con sabores únicos, devenidos de materia prima de primera calidad.

Instalados junto al gran comedor, el sector estará especialmente decorado recordando a las típicas casitas de chocolate de campo. Cuenta, además, con cómodas mesitas, para sentarse con tranquilidad a probar todos sus clásicos y característicos productos, rodeados de naturaleza.

En esta edición, se podrán degustar potes de ¼ kilo de helado con sabores combinados de distintos gustos y nuevos sabores en combo, como por ejemplo el “Caribe”, que es mango y papaya con limón, bien fresco para acompañar el calor veraniego.

Además, habrá chocolates en bolsita para un delicioso snack, bombones de fruta, almendras bañadas en chocolate; y frascos de las clásicas y tan buscadas mermeladas de Mamusia.

Como novedad, este año, quienes quieran hacer pedidos especiales, podrán encargarlos a casa central y retirarlos en la Expo Rural, sin tener que ir a San Martín de los Andes.

Mamusia tiene una larga historia, que no todos conocen: “Mis abuelos vivían acá en San Martín desde hacía años y se dedicaban a otras cosas que no tenían nada que ver con el chocolate, pero a mi abuela le encantaba cocinar y hacer postres para cuando venían amigos. Hacía siempre unos higos bañados en chocolate y unas trufas, que las seguimos haciendo en la chocolatería. Eso fue lo primero que empezó a hacer y le compartía a todos”, relata Faustina Villalba, nieta de Mamusia y quien está actualmente al frente del local.

Mamusia significa “mamita” en polaco, apodo que llevaba esta emprendedora mujer, esposa, madre, abuela y creadora de un negocio que en 2022 cumplió 50 años. “Mi abuelo le empezó a pedir que haga chocolates para regalar y la gente también le comenzó a pedir. Así que aprendió la receta polaca y arrancó”, recuerda su nieta.

Encontrá todos estos sabores llenos de nostalgia patagónica en la Expo Rural del Neuquén, de la mano de Mamusia, el chocolate original de San Martín de los Andes.

