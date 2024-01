Detienen a tiempo un incendio subterráneo en Queñi

Desde el Parque Nacional Lanín se informó sobre un incendio subterráneo que fue detenido gracias al trabajo de personal del organismo. Se detectó en la zona de Quñi como efecto de un fogón sin supervisión que comenzó a tomar temperatura y quemar subterráneamente el suelo y las raíces.

Según lo narrado, la Radioestación del PN Lanín toma conocimiento de un fogón solitario mal apagado con llama de más de 1 metro en una zona no habilitada camino a las termas de Queñi. Una cuadrilla de brigadistas del ICE SMA junto a Guardaparques de Zona Sur caminaron por la senda, aproximadamente 3 kilómetros, hasta encontrar el punto caliente.

Para apagar, contener y lograr detener el fuego subterráneo los brigadistas trabajaron durante varias horas con herramientas manuales y bombas de espalda.

Desde la administración del Área Protegida recordaron la importancia de hacer un uso responsable del fuego solo en zonas habilitadas, es decir, espacios que fueron pensados y organizados para que los vecinos y visitantes puedan hacer un fogón seguro. Estos espacios son: los campings con servicios habilitados que poseen fogones preparados para el uso adecuado del fuego y algunas áreas libres donde hay cartelería que indica que se puede hacer fuego.

¿Cómo se apaga un fogón? El fuego se apaga con mucha agua, y para estar seguros que no quede caliente, se debe acercar la mano a la ceniza y no percibir calor. Si hay miedo de quemarse, entonces se necesita más agua para estar seguros que quedó totalmente apagado. En las playas, senderos, montañas, no está permitido hacer fuego de ninguna manera.

Fotos gentileza jefe de cuadrilla: Diego Possa

