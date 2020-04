Donan su trabajo confeccionando sábanas y camisolines para el Hospital

Gisela Biscotti y Alan Pastoriza son dos jóvenes de nuestra ciudad que están llevando adelante una tarea solidaria para el Hospital de San Martín de los Andes. Gisela trabaja en un hotel y Alan tiene un emprendimiento de confección con el que produce terminaciones de skates, skatefingers, remeras y buzos de su marca Bloum. Con sus actividades se organizan para criar a Thiago de 9 años y Theo de 6.

En el contexto actual de aislamiento por la pandemia del coronavirus es que se les les ocurrió donar su trabajo al Hospital Ramón Carrillo confeccionando sabanas, camilleras, fenestras, y camisolines, entre otras. Hasta hoy llevan producidas 60 sabanas, 30 camilerras, 80 fenestrados y 25 camisolines.

“Dos cosas cambiaron en el emprendimiento. Una es lo que mi nene me enseña todos los días cuando quiere caminar se cae se ríe y lo vuelve a intentar. Eso a mi me marca, entonces sigo” cuenta Alan, refiriéndose a Theo que tiene una discapacidad (Ecne). “La idea era dejarles algo para ellos en el futuro, pero cuando esto de la pandemia empezó a surgir y vi lo que estaba pasando el personal de salud y el mundo me dije que el único legado y futuro que les puedo dejar a mis hijos son las buenas acciones. Y la vida se encarga del resto”.

Advertisements