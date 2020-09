Frípica: cuadernos artesanales cual obras de arte, por la mano de Inés Barceló

Inés Barceló es una artista sanmartinense. El papel y los cuadernos la acompañan desde siempre. Hace 6 años que comenzó con Frípica, un emprendimiento con el que hace cuadernos artesanales que transmiten su aura.

“Los cuadernos siempre fueron el amor de mi vida, es algo que me puede”, reconoce Inés. Y es más que un decir: “Me pasa muy seguido que sueño que busco un papel y lo encuentro. Ayer me pasó: era un papel de arroz muy lindo, muy finito, que yo lo quería para dibujar una figura humana, y lo encontraba en una esquina de un supermercado”.

Quizás haya algo de este amor que venga de su crianza: “Mis viejes hacían papeles y cuadernos cuando yo era chica. Tengo algunos recuerdos de irnos a jugar con mis hermanes al taller y armarnos nuestros propios cuadernos en casa, me encantaba”.

A veces las cosas no llevan un orden lógico racional y quizás este sea el caso de Frípica: el nombre y el logo surgieron antes que el emprendimiento. “Yo soy muy fan de los animales y, cuando me fui Buenos Aires, no me pude llevar a mis tres gatas: Frida, Pipoca y Canela . Eso me daba mucha angustia, las re extrañaba. Y un día apareció “Frípica”, que mezcla los tres nombres. Fue como un homenaje a mis gatas y quedó”.

Inés con su gata Pipoca.

El emprendimiento cobró forma en un viaje por Latinoamérica: “Se me dio por hacer cuadernos: conseguí unos cartones y unas hojas, pinté algunas tapas, armé los cuadernos y los salí a vender por las plazas de los distintos lugares a donde iba. Me gustaba, pero era un poco un chino, porque me llevaba mil años hacer cada tapa y la mochila de viaje era pesadísima con tanto papel”. Luego, ya de vuelta estudiando Bellas Artes en Buenos Aires, Inés se especializó en encuadernación y tomó la decisión de volver este arte su medio de vida y los últimos dos años de estudio los solventó trabajando de esta manera independiente.

El amor por la naturaleza es evidente en los diseños de Inés. “No es algo definido, en realidad, tengo algunos diseños de algunas partes de la ciudad. A veces hago algún garabato con lápiz, pero por lo general me mando directamente con la gubia y veo qué sale. Son cosas que tienen que ver con sueños o recuerdos, no lo planifico demasiado, pero casi siempre aparecen estampas de flora y fauna”.

Las xilografías de Inés son artesanales: arma las estampas en matrices de madera y con una prensa las estampa con tintas de colores. Todos los cuadernos tienen esa magia de ser únicos.

Las obras de Inés pueden verse y adquirirse en sus redes: @frípica