«Si el intendente no nos paga, nos vamos a encadenar en la municipalidad», indicó desesperado un proveedor

Así se expresó uno de los proveedores del municipio que reclama el pago de trabajos realizados durante el verano del corriente año. Es de conocimiento público que son varios los problemas económicos que tiene la actual gestión y por los cuales no puede hacer frente a algunas de las obligaciones contraídas hace tiempo.

La pandemia del coronavirus además agravó toda la situación y muchos de los proveedores que prestaron servicios al municipio, siguen sin poder percibir sus pagos. De hecho en agosto ya se habían movilizado algunos proveedores en reclamo de pagos de contratos.

Fernando, uno de los tres proveedores que vienen reclamando hace días, expuso la situación a RSM y dijo que «somos un grupo de tres personas a las que nos deben una cifra cercana al millón y medio de pesos. A mí particularmente me deben más de 600 mil pesos».

Los servicios prestados por las tres personas tienen que ver con los trabajos de riego realizados durante los meses de temporada de verano en distintos puntos de la ciudad. «Desde el 15 de diciembre trabajamos con los camiones hasta que se cortó, producto de la pandemia, a fines de marzo. Diciembre y enero nos abonaron, pero desde febrero a esta parte los pagos se fueron suspendiendo y a cuenta gotas nos abonan».

El hombre explica además que desde el municipio le expresaron que está muy difícil poder hacer frente a los pagos. «Me cansé de ir a verlos, de llamarlos, recién logramos que a principio de mes nos paguen 50 mil pesos a cada uno. Antes Saloniti me atendía el teléfono pero ahora ya no. Eso da bronca, porque si nos decían de hacer el trabajo y que nos pagaban a seis meses, bueno, pero así es imposible. Si el intendente no nos paga nos vamos a encadenar a la municipalidad», expresó.

«Lo único que recibimos son quejas de que no tienen plata, que tienen que hacer un esfuerzo mayor para darnos 50 mil pesos. Pero cuando nos enteramos los gastos que se hicieron en estos meses de pandemia, nos damos cuenta que plata había. Mucho más cuando nos enteramos que ahora se contrataron los camiones para levantar la poda en la ciudad. Nos dijeron que esos contratos se iban a pagar a 15, 20 días de realizados los trabajos», finalizó diciendo el hombre.

Este medio además pudo averiguar que desde Hacienda no se están haciendo pagos a ninguno de los proveedores. En tal caso se realizan compensaciones y en algunos casos se pagan las diferencias, pero la situación económica, tal como manifestó días atrás el secretario de Gobierno, Marcelo Sánchez, en medios radiales, «la situación económica es muy compleja».