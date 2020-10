Concejales trabajan para evitar un aumento del 120% del boleto, mientras siguen las presiones del Ejecutivo y la empresa

Este martes los concejales del Frente de Todos comunicaron un proyecto de ordenanza que contempla dos propuestas para disminuir el impacto del aumento del colectivo. «Lo que nos parece preocupante, es que ambas propuestas surgen de tasas y recaudaciones ya previstas, pero que no se estaban llevando a cabo por parte del Ejecutivo», manifestaron en un comunicado.

«En un año, donde no hubieron aumentos de sueldos para ningún sector, un servicio que es esencial no puede tener un aumento del 120%. A principio de año, pedimos al ejecutivo que presente propuestas buscando soluciones para dar un debate y una proyección con más seriedad», indicaron los cuatro concejales que componen el bloque.

Una de las propuestas tiene que ver con la actualización de la tarifaria con respecto a las tasas de inspección y habilitación de las antenas. Existe la Ordenanza 12740/2019 – Publicada el 09/01/2020, la cual no se aplica. La otra propuesta es la actualización de la tarifaria de las tasas a bancos y casas de cambio.

Desde el 2015 no había una actualización en la tarifa, sino que se mantenía fija. Esta nueva actualización, solo por dar dos ejemplos significaría que:

*Bancos Nacionales, Provinciales y Cooperativos que hoy pagan anualmente un mínimo de $90.000 pasarían a pagar $792.000.

**Bancos Privados (por sucursal), pagan hoy $112.500 y pasarían a pagar $990.000

Particularmente en el caso de las antenas, más allá de la actualización, lo grave, -según manifestaron- es que «no se estaban cobrando y cuando consultamos desde el Concejo, la respuesta es que no sabían siquiera cuántas antenas habían en nuestra localidad ni tampoco tenían interés de relevarlas», sostienen en el comunicado. De acuerdo al relevamiento realizado por el bloque en el ENACOM, hay 204 antenas en nuestra localidad, que no solo no pagan tarifaria por actualización anual, sino que tampoco por inspección de manera mensual.

El comunicado cierra diciendo que «no puede el Ejecutivo decir que no hay plata o presupuesto si no se recauda y actualiza lo que por ordenanza existe, si no se gestiona y se piensan otras alternativas. No pueden haber respuestas fáciles que sigan afectando el bolsillo del pueblo trabajador. Si se aprueban estas ordenanzas, la mayoría de la recaudación va al colectivo, para destrabar el conflicto. Nos quedamos pensando: los impuestos y tasas que pagan las vecinas y vecinos tienen aumentos anuales, que nunca se le pasan a nadie. En cambio, a empresas, que encima les fue muy bien en este contexto como son los Bancos y telefónicas, no».

El Ejecutivo y la empresa por su parte continúan en radios y otros medios presionando y haciendo responsables a los concejales de que sino aumentan el boleto el transporte no volverá, cuando se sabe que el motivo por el cual no se abonan los sueldos es porque no llegan los subsidios para abonarles a los trabajadores de Expreso Los Andes.

Por otra parte los ediles siguen esperando que el Ejecutivo gestione ante el Ministerio de Transporte de Nación la autorización en carácter de excepción a la Ley 27561 y su Reglamentación Resolución 2020-196-APN-MTR y adenda de fecha 3 de septiembre, Artículo N° 7; hasta tanto eso no ocurra no se puede actualizar la tarifa porque eso implicaría la caída de los subsidios.

Las jurisdicciones beneficiarias deberán mantener las tarifas correspondientes a sus servicios públicos urbanos y suburbanos de pasajeros que estuvieran vigentes al momento de la suscripción del Segundo Convenio e invitar a los municipios de su ejido territorial a adherir a la referida política tarifaria durante su vigencia». Resolución 196/2020 Artículo 10 – Inciso H