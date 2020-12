Delivery en San Martín: Hookau mejora sus servicios apuntando tanto a restaurantes como a residentes y turistas

Los desarrolladores de la aplicación sanmartinense de delivery hookau.com, anunciaron días atrás que ya se los puede encontrar en Google Play y en App Store, sumando beneficios e incluyendo notificaciones. Ahora es más fácil bajarla al teléfono, ver todas las opciones y hacer los pedidos desde allí, de manera rápida y segura. Incluso el pago online.





Al ritmo que se van agregando restaurantes y otros negocios a hookau.com -los últimos fueron Torino, Unser Traum, Merken, la panadería Snow Brod y el drugstore Oh Lala!-, los emprendedores agregan servicio y valor a sus clientes realizando sin costo adicional la carta digital a la que se accede a través de un código QR, para que los comensales, al llegar a un restaurante puedan ver toda su oferta de manera cómoda y eficiente.

Hookau nació en San Martín de los Andes hace ya unos seis meses, para dar respuesta a una nueva necesidad de la gente en plena pandemia: la de hacer pedidos de comida y recibirlos en sus hogares, cuando no podían salir de sus casas. El servicio de delivery fue creciendo, se hizo una modalidad segura y se fue consolidando con el paso del tiempo. Hoy, cabañeros y hoteleros lo recomiendan a los turistas cuando llegan a la ciudad. Ellos pueden instalar fácilmente la aplicación y comenzar a hacer sus pedidos en las modalidades take away o para recibirlos donde estén alojados.



Gastón Lorenzo, uno de los impulsores de hookau.com expresó a RSM: “Nos gustaría agradecer a la gente que nos elige para llevarle sus comidas, a los que nos recomienda y a cada uno de los gastronómicos que confían en nosotros como vehículo para llegar a más comensales”. Mientras evalúan estos seis meses recorridos, donde han ido ajustando detalles y sumando servicios, ya están listos para afrontar de la mejor manera una nueva temporada de verano.