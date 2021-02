Sus compañeros de trabajo le regalaron una moto en su cumpleaños para no tener que viajar en bicicleta 28 kilómetros por día

Walter Fortino, es cocinero en uno de los restaurante de nuestra ciudad. Él vive en la Vega San Martín y realiza cuatro viajes por día para ir desde su vivienda hasta su trabajo. Como termina sus labores por las madrugadas, no tiene cómo volver a su casa sino es caminando o en bicicleta, ya que no hay servicio urbano a esa hora. Sus compañeros de trabajo en su cumpleaños le regalaron una moto para solucionarle el problema de viajar los 28 kilómetros que hace cada día para cumplir sus labores.

Foto: RSM

«Mis compañeros y yo salimos normalmente después de las 12 de la noche, cuando ya no hay transporte urbano. Desde el año pasado que me mudé a la Villa Vega que estoy viviendo allá. Lo que nunca pensé es que íbamos a sufrir tanto el tema de la falta de colectivos. Somos muchos trabajadores que no tenemos cómo volvernos a nuestras casas», explicó a RSM Walter.

«Normalmente vengo a mi trabajo y subo en bicicleta. Cuando no hubo colectivos tuve que ir y venir a pie. Son 7 kilómetros de mi casa al trabajo y hago doble turno. Ojalá esto sirva para que el intendente tome cartas en el asunto y se pueda resolver el tema de las frecuencias de los colectivos. Los usuarios padecemos el servicio», indicó.

En su cumpleaños 46 sus compañeros de trabajo le hicieron una torta, lo llevaron hasta afuera del restaurante y allí lo esperaba una motocicleta que comenzó a utilizar para movilizarse. «No me lo esperaba la verdad, me hicieron emocionar. Llegué a mi casa y le mostré a mi señora el casco. Me dijo, ‘bueno ahora estás más protegido con la bicicleta’. Cuando vio la moto se largó a llorar», contó Walter.

El vídeo en la red social de Twitter tuvo casi medio millón de reproducciones. Walter fue entrevistado por los canales de Buenos Aires, gracias al gesto de sus compañeros. Solidaridad, compañerismo y bondad son algunos de los motivos que movilizaron a sus compañeros para solucionarle un poquito la vida a Walter.

«Somos ocho compañeros, la relación es la mejor que podemos tener. Nunca me esperé este gesto, estoy agradecido de por vida. Fue un día muy agitado, con muchísima emoción», cerró diciendo Walter, que tras la nota comenzó a realizar sus labores.

Foto: RSM