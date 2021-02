Desde el Ministerio de Salud de la provincia aclararon que circula un falso listado de vacunados

Luego del escándalo de las «vacunas VIP» en el país, en las últimas horas se divulgó a través de las redes un supuesto registro de vacunaciones contra el COVID-19 en la provincia del Neuquén, en el que figuran diputados, ministros, senadores y concejales, entre otros.

Fue por ello que desde el Ministerio de Salud de la provincia se aclaró que no se ha divulgado ningún listado de personas vacunadas por la confidencialidad de los datos y el derecho a la intimidad.

Además, cabe aclarar que respecto de la resolución 14/20 citada a los efectos de intentar dar credibilidad a este registro, sólo existen dos: una resolución conjunta del Ministerio de Salud de la provincia del Neuquén y la Jefatura de Gabinete, en torno a Valores UTI sin ARM y Sala Común; y una resolución del Ministerio de Salud sobre un cambio en el régimen laboral de una agente de salud.

La campaña de vacunación contra el COVID-19 en la provincia del Neuquén se lleva a cabo a través de dos registros publicados en la página oficial de la cartera sanitaria, uno para personal de salud y otro para adultos mayores de 60 años.

Actualmente, son las únicas dos poblaciones objetivos que han iniciado con la vacunación, siendo hasta ayer un total de 15.923 las primeras dosis aplicadas desde el 29 diciembre de 2020.

EL GREMIO ATEN TAMBIÉN DESMINTIÓ

Desde el gremio ATEN, emitieron otro comunicado en el que desmienten «una publicación que circula por las redes sociales sobre que el compañero secretario general de nuestra organización figura en una supuesta lista de personas vacunadas por vía de excepción», en alusión a Marcelo Guagliardo.

«Desmentimos la misma por falaz y malintencionada», enfatizaron y recalcaron que «Guagliardo no se ha vacunado y tampoco podrá hacerlo en lo inmediato, ya que no es persona de riesgo, es menor de 60 años y no se encuentra ejerciendo activamente la docencia» por cumplir una función sindical.

«Instamos a quienes intentan descalificar y ensuciar el nombre y la conducta de nuestro compañero a cesar en estas prácticas repudiables», expresaron.