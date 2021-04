Guillermo Pereyra: «Los trabajadores son el pato de la boda de los empresarios»

El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, con Guillermo Pereyra a la cabeza, apuntó en un comunicado por contra dirigentes políticos a quienes vinculó como responsables por los cortes de ruta que paralizaron por 21 días las actividades en Vaca Muerta, y que perjudicaron los salarios de los trabajadores del sector.

«Está claro que los responsables de la anarquía, el desastre socioeconómico ocasionado a la provincia tienen nombre y apellido: Marcos Campos y el resto de los voceros de los presuntos «autoconvocados» , Ramón Rioseco, dirigentes del Frente de Todos y de la Izquierda entre otros.

Provocaron un daño irreparable y ahora se van tranquilos a sus casas mientras quienes no pudieron ejercer su derecho al trabajo se ven perjudicados con disminuciones salariales o riesgos de despido.

Encima las PYMES neuquinas pretenden asestar otro golpe de gracia a los trabajadores y amenazan con no pagar los sueldos por falta de recursos. Mienten! “No existe argumento alguno para que no cumplan con sus obligaciones, sobre todo cuando las empresas productoras ya confirmaron que no dejarán de afrontar los contratos vigentes”», aseguró el Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra.

Es insólito que la única quejosa respuesta ante los problemas sea siempre la misma: cortar la cadena por el eslabón más delgado.

Otra vez, no son los trabajadores los que deben pagar por la inoperancia o el egoísmo de otros. “Siempre defendimos a las pymes y los reclamos justos de los trabajadores organizados de manera institucional. Pero de ninguna manera vamos a tolerar que amenacen con ajustar a los que menos recursos tienen, sobre todo cuando en sus manos están los instrumentos para retomar la actividad que ayudamos a poner en marcha tras más de un año de pandemia”, puntualizó el líder sindical.