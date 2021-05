Auxiliar en Farmacia, Seguridad Privada e Higiene y Seguridad Laboral, tres nuevos cursos que llegan a la región a través de la Universidad Blas Pascal

Este año, se brindarán tres nuevos cursos de capacitación laboral en la sede de UBP SMANDES. En esta oportunidad, las capacitaciones serán a través de Zoom, pero no perderán su calidad educativa, ya que, en todos los casos, serán dictados por profesionales con mucha experiencia en sus respectivas disciplinas. Al finalizar se otorgarán Certificados emitidos por la Universidad Blas Pascal, con validez nacional.

“Después de un año en que no pudimos tener actividades presenciales, apostamos por una metodología que no condicione a los alumnos la cursada y que, además, podamos sostenerla en el tiempo. Esto ha resultado beneficioso para no solo contar con alumnos de San Martín de los Andes, sino que también nos permitió que alumnos de Junín de los Andes, Las Coloradas y hasta Aluminé, estén ya realizando las primeras capacitaciones de este año”, expresa Estefanía, coordinadora de la UPB en esta ciudad.

En esta oportunidad se dictarán los cursos de Auxiliar en Farmacia, a cargo de la licenciada Maria Soledad Espinoza, quien viene trabajando con la Institución desde el año 2018. El curso de Higiene y Seguridad Laboral, que estará a cargo del Técnico Hugo Frigerio, con vasta experiencia en capacitación y seguimiento de obras, tanto públicas como privadas, además de capacitaciones de ART, entre otras. Y el curso de Auxiliar en Seguridad Privada, que estará a cargo de Pablo Gomez Acosta, titular de Montaña Seguridad y alumno avanzado UBP. Los alumnos egresados, además podrán realizar una capacitación en RCP y primeros auxilios.

Para consultas e inscripciones pueden escribir a smandes@redpascal.com.ar o enviar WhatsApp al 2944 60 9540. Las vacantes son limitadas y los cursos comienzan a mediados de mayo.

MÁS INFO SOBRE LOS CURSOS

AUXILIAR EN FARMACIA – DURACIÓN TOTAL:5 MESES

OBJETIVOS DEL CURSO

• Conocer las normativas que rigen la Farmacia y la dispensación de medicamentos.

• Formar el rol, funciones y perfil del Auxiliar de Farmacia, reconociendo su importancia.

• Conocer conceptos sobre salud.

• Incorporar conceptos de farmacología.

• Conocer la gestión comercial y administrativa en la Farmacia y de Obras Sociales.

HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL – DURACIÓN TOTAL: 3 MESES

OBJETIVOS DEL CURSO

• Conocer e identificar los requerimientos mínimos necesarios, para trabajar de manera segura, en cumplimiento de las Normas de Seguridad e Higiene.

• Establecer los tipos de riesgos laborales a los que puede estar expuesto el trabajador.

• Proponer herramientas y estrategias de gestión para la prevención de riesgos laborales.

AUXILIAR EN SEGURIDAD PRIVADA – DURACIÓN TOTAL: 3 MESES

• Reconocer el rol y la función de las personas que desarrollan su actividad dentro de las ramas de la Seguridad Privada.

• Clasificar las tareas dentro del ámbito de las Empresas Privadas de Seguridad.

• Conocer sobre la Legislación vigente en la materia, su Historia y la Práctica Comparada en otros países del mundo y la región.

• Establecer los criterios éticos rectores de la actividad.

• Abordar la teoría que luego será aplicada en Casos Prácticos como Resolución de Conflictos, Primeros Auxilios, Manejo del Fuego, Situaciones de Riesgo, Normas sobre seguridad laboral, etc.

• Introducirse en la especialización de la Seguridad Bancaria y el Transporte de Caudales, como áreas reguladas particularmente por órganos del Estado Nacional.

• Obtener los conocimientos que luego permitirán acceder a Diplomaturas, Tecnicaturas y Licenciaturas en las distintas ramas de la Seguridad.

– La edad mínima para hacer los cursos es de 17 años. No requieren título secundario. La inversión total es una matrícula y cuotas mensuales (no se abona ni examen final ni certificación).