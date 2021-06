«Todoconcuerda» estrena canción con show virtual

El músico local Cristobal Rodríguez, más conocido como Todoconcuerda, lanzó este miércoles su nuevo single «Canción del artista» a través de su canal de YouTube. Este sábado habrá show virtual a la gorra para disfrutar en vivo de esta nueva canción y hacer un repaso por su repertorio. RSM charló con él para conocer más detalles.

«Canción del Artista» es un single estilo Folk, a guitarra y voz, grabado en una terraza en Rosario, que relata la realidad de las personas que se dedican al arte, y cómo la situación de la pandemia ha afectado dicha labor en todas las ramas artísticas, en algunas más que en otras, en cuanto a su comercialización y economía. Algunos lo han podido llevar a lo virtual y otros lo han solventado de otras maneras. Es un homenaje al artista, a promover que se comprenda el trabajo que cada artista pone, más allá de los aplausos e idealizaciones», cuenta Cristobal sobre su nueva canción.

En el coro dice: «Somos más que números en una canción/Somos más que unos necesitados de aceptación/Somos un ingreso, sea pan o pastel/Todo trabajo es esencial para quien vive de él». El autor tiene en cuenta y valora que el arte llegue a las personas y que ciertas plataformas permitan visualizar cuánto publico es al que se llega. También tiene en cuenta que esos números no son el resultado final, sino una herramienta más, para poder seguir siendo un ingreso para su hogar: «De ahí la expresión «esencial», para si mismo y quienes conforman dicho hogar».



Cristobal comprende que su canción es un grito de necesidad, con conciencia sobre el contexto: «De hecho con protocolo se puede trabajar con el arte presencial. Es un mensaje para que se siga pensando en el artista, sea la rama que sea, como trabajador más allá del éxito, popularidad u ocio, y en muchos casos, si no se trabaja presencial o virtual con la música, quien es independiente, no tiene otro ingreso, por eso menciona en la canción: «Tenemos que laburar y lo hacemos/Tenemos que cantar y la melodía defendemos/Haya lluvia, nieve o trueno/Trabajamos de febrero a enero».

Este sábado 12 de junio a las 22hs Todoconcuerda brinda su show acústivo vía Zoom, titulado «Las canciones las eligen ustedes». La gorra virtual funciona con links de Mercado Pago que se encuentran en la descripción del video de la nueva canción. Además de escucharla en vivo, habrá un repaso por canciones elegidas por el público. Luego de hacer el aporte, el artista envía el link de acceso al zoom vía mail.