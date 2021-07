Guagliardo sobre la salud de la docente: «Su estado es absolutamente delicado, es una situación muy compleja»

Mónica Jara, la docente que sufrió graves heridas en la escuela albergue de Aguada San Roque el pasado martes 29, continúa en grave estado en un nosocomio especializado en tratamiento de quemaduras graves en la provincia de Mendoza. Este domingo más de 700 docentes se encontraron esta tarde en una transmisión virtual de Facebook para «abrazarla» simbólicamente.

El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo en el vivo realizado en la red social, titulaba «Nos conectamos para informarnos y hacer llegar la energía colectiva a nuestra compañera y a su familia». En ese sentido sostuvo sobre Mónica que «su estado es absolutamente delicado. Es una situación muy compleja, pero está en una clínica especializada para atender las heridas que tiene».

“Lo que nos han transmitido sus familiares es que es una situación complicada, pero hay expectativas puestas por la juventud de Mónica, por la fortaleza que tiene y por la energía que quienes la rodean le hacen llegar”, añadió.

«Sabemos que no fue un accidente y que, de haber hecho las cosas como se debía, esto no habría sucedido. Esto no debió haber pasado nunca, pero debemos luchar para que no se repita», planteó Guagliardo.

La docente de 34 años, continúa grave en el centro de alta complejidad Lagomaggiore, al que fue derivada la semana pasada. La joven maestra «tiene un pronóstico reservado, está en grave estado y tiene el 80% de la superficie corporal con quemaduras profundas», manifestó la directora del nosocomio, Roxana Cabrera, días atrás cuando dio a conocer el parte médico.