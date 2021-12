«Dejamos en claro nuestra firme decisión de no irnos”, aseguró un vecino del asentamiento de la ruta 48 tras su encuentro con el intendente 

Tras la marcha del miércoles y un fallido encuentro con el intendente, Carlos Saloniti, este jueves los vecinos que ocupan el terreno de la ruta 48 pudieron reunirse con el jefe comunal y hablar acerca de la situación que están atravesando actualmente por la falta de viviendas. Horacio, uno de los vecinos, se convirtió en el vocero de las familias y habló con RSM para dar algunos detalles de lo que fue una cordial, pero intensa reunión.

Foto: RSM

Acerca de lo conversado con el intendente detalló: “Lo que charlamos en concreto en la municipalidad fue plantear nuestra situación real en el lote” y, al mismo tiempo, “se le hicieron un par de pedidos”.

Según lo que manifestó Horacio a RSM, ellos están seguros de que no corresponde un desalojo por encontrarse en un lugar público. Además, aseguró: “No es una toma, porque no rompimos alambrados o tiramos una tranquera, sino que es un lugar al cual tiene acceso cualquier ciudadano de San Martín de los Andes y por ende el desalojo no correspondería” y agregó: “No sé si estaríamos cometiendo algún delito en ese aspecto”.

Por otra parte, Horacio enumeró los pedidos que se le realizaron al intendente, como la necesidad de un baño químico, luz y agua. Además, le remarcaron al intendente, que desde el Estado no están cumpliendo con sus obligaciones. Respecto a esto último indicó: “Ellos están cometiendo el delito de abandono de personas, violando los Derechos del Niño, el Derecho a tener un techo para para nuestras familias porque la Constitución dice que el Estado debe proveer de una vivienda o de los medios para tener el lugar adecuado para vivir”.

Si bien la reunión se dio en buenos términos, los vecinos fueron inflexibles, expusieron cada una de las necesidades que están teniendo en este momento en el lote y hasta ofrecieron comprarlo para poder quedarse allí. Por su parte, Saloniti rechazó esta propuesta argumenta cuestiones legales que impiden proceder de esa manera.

La historia situación de estas familias no es única o particular, son cientos los vecinos que están atravesando momentos de gran preocupación y angustia por no encontrar un lugar donde vivir e incluso algunos desistieron de la búsqueda y regresaron a sus ciudades natales. Horacio dio detalles de cada uno de los temas que abordaron durante el encuentro y enfatizó: “Le dijimos que acá, en San Martín, hace falta política social, habitacional. La emergencia es un hecho”. Y agregó: “Hoy somos 18, pero atrás hay tres mil familias en situación de riesgo y algo de 700 casi en situación de calle”.

La lista de pedidos fue extensa y se incluyó la posibilidad de hacer módulos provisorios mientras esperan una solución definitiva, al igual que solicitaron se retiren las fuerzas policiales para permitirles entrar los materiales. Como aspecto positivo, Horacio remarcó: “Fue una charla normal, sin mayores inconvenientes en la que tuvimos algunas idas y vueltas, pero empezamos una nueva instancia en la que se abrió el diálogo”.

Finalmente, desde el Municipio se comprometieron a que entre el día viernes y sábado se acerque el director del Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat, Carlos Menéndez al asentamiento. Con relación a esto, el vecino adelantó: “Tiene que venir a ver qué solución nos da con el tema del baño químico para empezar y después, vamos a tener una reunión semanal en la municipalidad con el señor intendente para ir viendo algunas cuestiones que atañen al lugar, pero lo que si dejamos en claro fue nuestra firme decisión de no irnos”.