Organismos y organizaciones repudiaron los hechos de violencia del viernes en San Martín de los Andes

Después de los violentos destrozos y los disparos con una arma de fuego que hirieron a una trabajadora municipal y atentaron contra la vida de dos periodistas, diversas organizaciones, organismos locales y funcionarios, expresaron su repudio.

Desde la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, destacaron: “Tales hechos son inadmisibles e injustificables y tanto sus autores materiales como intelectuales deben ser sometidos al escrutinio de la justicia, bajo todo el peso de la ley. Si en efecto el origen del conflicto obedeció a una afectación del derecho de un trabajador municipal agremiado, los sindicatos cuentan con todos los instrumentos que garantiza nuestra Constitución y previenen las leyes para hacer valer tales derechos. Pretender arrancar estos derechos por la fuerza, con conductas criminales, es más propio de barrabravas que de una legítima lucha obrera”.

Asimismo, mediante una carta enviada al intendente Carlos Saloniti, la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA) expresó su acompañamiento, pidió que se investiguen complicidades y solicitó que se retire la oficina gremial del Palacio Municipal, ya que no es la primera vez que ocurren desmanes.

Por su parte, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes, expresó “Hace años que los sindicatos realizan actos solapados en protestas y manifestaciones desencadenando hechos de vandalismo, poniendo en riesgo a residentes y turistas con actos violentos e intimidatorios. Atento a ello, nos parece apropiado solicitar se DEMANDE al sindicato involucrado en estos actos que nos dejan, una vez más, ante los medios nacionales, como un destino turístico peligroso, desperdiciando el costoso y largo proceso de promoción e instalación de San Martín de los Andes como destino turístico seguro”.

La Comisión Directiva local de ATEN, consideró que la violencia cometida contra los trabajadores de prensa quienes, en su rol de comunicadores, vieron en riesgo su integridad física, constituye un hecho intolerable. “Asimismo, manifestamos públicamente nuestra solidaridad con todxs lxs trabajadorxs municipales que fueron dañados, física y psicológicamente cuando cumplían sus tareas, en sus lugares de trabajo” agregó.

Los miembros del Bloque del Movimiento Popular Neuquino, a través de su jefa de bancada, María Laura Da Pieve, remarcaron que“como representantes del pueblo, pero fundamentalmente como sanmartinenses exigimos el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades competentes y manifestamos nuestro más absoluto rechazo a estas prácticas nefastas que no deben tolerarse y cuyos responsables deben afrontar las consecuencias sin ningún tipo de miramiento político”.

De la misma manera, se expresaron los integrantes de la mesa local de Juntos por el Cambio, quienes indicaron que “una vez más, las internas gremiales de ATE y sus circunstancias ajenas a los intereses de esta comunidad, dejan a los ciudadanos de San Martín de los Andes en medio de una situación que es inadmisible y que requiere la más enérgica y ejemplificadora reacción por parte del Estado y la sociedad toda”. En este sentido, exigieron al intendente, en representación de esta comunidad, que denuncie penalmente a la entidad responsable de estos desmanes por las lesiones infligidas a nuestros ciudadanos, además de los daños materiales y agregaron: “No podemos consentir bajo ninguna circunstancia la existencia de patotas accionando en nuestra localidad”.

Mientras tanto, desde el bloque de conejales del Frente de Todos indicaron: «No hay explicación posible porque no hay justificación alguna y no cabe otra postura ante estos hechos que no sea un repudio total de quienes elegimos y defendemos una vida en paz. Así mismo, acercamos nuestra solidaridad con todas y todos aquellos que sufrieron en persona la violencia, trabajadores del Municipio así como trabajadores de prensa, pero muy especialmente con la trabajadora herida de bala. No puede ser que quienes hacen su trabajo como corresponde sean víctimas o rehenes de este tipo de actitudes violentas».