Octubre arranca con una jornada de Teatro Italiano en el Centro Cultural Cotesma

El sábado 1 de octubre, a las 19hs, en la sala Amankay del Centro Cultural Cotesma, se podrá disfrutar de una nueva jornada de teatro italiano. Organizado por la Asociación Italiana de San Martín de los Andes, llega “IL FANTASMA DEL POVERO PIERO» («El fantasma del pobre Piero»), de la Scuola D’Italiano Dante Alighieri de Villa Regina.

«La historia se desarrolla en la morada de una casa modesta en la perifería de la ciudad de Roma durante dos días sucesivos. La esposa de Piero del Menga, Teresa, y sus hijas Pina y Beppina, están desesperadas porque Piero ha ganado una suma importante en la quiniela, pero no recuerda dónde la ha guardado. Para descubrir dónde el padre ha escondido el dinero, se dirigen a una medium y organizan una sesión espiritual», adelanta la sinopsis de obra.

«En efecto, Piero aparece, pero desgraciadamente no es su padre, es otro Piero. Él dice llamarse Piero Saponeta. Terminada la sesión, no obstante, el fantasma no quiere saber nada de irse y la condición que pone para partir es, más bien, compleja e impracticable: debe morir alguien de aquella casa así él podrá partir», agregan.

«Al día siguiente, Teresa tiene una idea brillante y llama al cura, pero llega una sacristana llamada Doña María. Ella quiere recitar una plegaria en latín, pero Piero no entiende nada y como esto no da resultado, Piero no se va. Solo la presencia de Lucrecia Saponeta solucionará el problema. El final de la obra traerá una conclusión inesperada para la familia», concluye el adelanto de obra.