Ciart n°5: “Necesitamos un edificio que nos incluya y nos contemple”

Durante la última Mesa Técnica que compartió el ministro de gobierno y educación, Osvaldo Llancafilo, con directivos y representantes de instituciones educativas de la ciudad, el CIART n°5 entregó una nota con pedido urgente para que se avance en las etapas de finalización del proyecto arquitectónico y licitación, para dar comienzo a las obras del edificio que necesita la institución en San Martín de los Andes.

“En la mesa, más de 10 escuelas presentaron sus complicadas situaciones, tanto edilicias como de mantenimiento, con mucha obra atrasada, incumplimiento de plazos, arreglos deficientes y demás. El Ciart n°5 viene gestionando su edificio propio desde hace más de 10 años ininterrumpidamente y, si bien el proyecto está en Obras Públicas de la Provincia hace mas de 2 años; y según nos aseguran en estado avanzado, no hay fecha concreta de entrega y ésta siempre se extiende”, explicaron desde el equipo directivo.

“Es necesario recordar que el Ciart n° 5 estuvo durante un año cerrado por una obra en su red de gas, luego de detectarse perdidas e irregularidades en su red, y otras refacciones necesarias en su sistema de calefacción e instalaciones . Esto ocurrió en julio de 2021, luego del año sin presenciaidad por la pandemia. Así es que recién en agosto de 2022 se volvió a funcionar plenamente, luego de 2 años y medio, y hoy nuevamente tiene problemas de funcionamiento. El miércoles 23 de Mayo se volvió a detectar una perdida de gas por lo que se procedió a la suspensión de clases“, expresaron.

En la nota entregada al ministro Llancafilo, la comunidad educativa del Ciart explicó: “El edificio del Ciart n°5 se encuentra en la Ley Provincial de Presupuesto por 4ta vez consecutiva desde el año 2020. Entre el año 2018 y 2019 se trabajó en el anteproyecto en Arquitectura Escolar y desde el año 2020 en Obras Públicas para el desarrollo del proyecto arquitectónico. Hemos tenido reuniones técnicas con miembros de la modalidad, del cuerpo colegiado y se han sostenido mesas técnicas con arquitectos y funcionarios de obras públicas durante todos estos años. A pesar de ello y de los múltiples anuncios públicos que se han hecho a lo largo de estos últimos 4 años tanto de funcionarios/as del CPE como de Políticos no tenemos hoy una respuesta concreta a nuestra comunidad”.

Además, exponen: “Como es de público conocimiento, el Ciart N° 5 funciona desde hace 41 años en un espacio prestado por el Municipio. Este edificio no reúne las condiciones de habilitación para una institución educativa (según informes de defensa Civil) ya que no posee estructura sismo-resistente, tiene pasillos angostos que no permiten evacuación segura ni accesibilidad, alto porcentaje de construcción de madera, tres baños para toda su población, instalaciones de servicios obsoletas, paredes rajadas, falta de descargas de electricidad a tierra, etc. En estas condiciones seguimos funcionando, con todas las dificultades que esto genera y utilizando otros espacios de la comunidad. Esto impacta directamente sobre la calidad educativa, de funcionamiento y seguridad tanto del personal como del alumnado”.

Finalmente, reclaman: “Necesitamos un edificio que nos incluya y nos contemple. Hoy, más que nunca, en un momento que desde el CPE se está impulsando fuertemente un trabajo de capacitación en inclusión para el cuerpo docente, los espacios que habitamos deben estar preparados y en consonancia con ello. Nuestra escuela recibe hoy a una población que va desde los 5 años de edad en adelante con una matrícula promedio anual de 800 personas. Se dictan 110 talleres en forma transversal a otros niveles y modalidades del sistema educativo y en relación permanente con otras entidades ofreciendo la posibilidad de formación artística sin distinción de edades, y atendiendo a la diversidad de las personas. El Ciart trabaja, además, en fuerte vinculación con otras instituciones, dependencias del Estado y organizaciones sociales, formando parte de una red de formación y actividad artística que consideramos esencial en las vidas de las personas de nuestra comunidad”.