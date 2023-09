Después de la devaluación la inflación escaló a 12,4% en agosto y marcó récord en 32 años

La inflación de agosto se disparó a 12,4% en agosto, acelerando 6,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto al 6,3% observado en julio, tras la devaluación del 20% del peso, y acumuló 80,2% en el año, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De esta manera, el Índice de Precio al Consumidor (IPC) del octavo mes del año, que fue el más alto desde febrero de 1991, cuando Argentina estaba de salida de la hiperinflación, y la variación de precios alcanzó el 27%.

La variación de precios alcanzó 124,4% interanual, la mayor desde agosto de 1991.

Se trata del primer dato inflación tras la devaluación del 20% del peso, el día posterior a las elecciones PASO, que aceleró el ritmo de la inercia inflacionaria de los precios. La semana posterior al salto del tipo de cambio, las consultoras privadas comenzaron a proyectar una variación mensual de precios en dos dígitos, en línea con lo que se conoció esta tarde.

“El resultado fue más alto de lo esperado. Ahora bien, teniendo en cuenta que la suba deriva de la devaluación (y del dólar agro en carnes), el impacto fue inmediato. Por ello, no esperamos que se repita en el corto plazo”, aseguró Sebastián Menescaldi director de la consultora Eco Go. #DatoINDEC#IPC: en agosto de 2023, Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la variación mensual en todas las regiones del país https://t.co/58Wlvj4OFZ pic.twitter.com/0pbjsLZ0y5— INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 13, 2023

La inflación de agosto fue un “dolor para todo el país”

Los rubros que más aumentaron en el último año fueron Restaurantes y hoteles (142,2%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (133,5%), Salud (127,8%), Recreación y cultura (125,1%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (125%), todos por encima de la variación general que fue de 124,4%.

A nivel mensual, el segmento que sufrió mayor suba fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que se disparó 15,6%, seguido por Salud (15,3%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (14,1%) y Restaurantes y hoteles (12,4%).

Dentro de alimentos, que es el componente de mayor ponderación en el IPC, los productos que más aumentaron fueron la carne (25,6%), seguida por las verduras (19,3%), los panificados (11,6%) y las frutas (11,1%).

En Salud, “se combinaron el alza recurrente de las prepagas con la suba de casi 20% en los medicamentos, claro efecto del alza de los tipos de cambio”, destacó la consultora C&T Asociados.

Por estas fuertes subas, el economista y director de Analytica, Claudio Caprarullo destacó que pese a que el IPC está dentro de lo estimado por la consultora que dirige, “no deja de asustar”, por lo cual catalogó el dato de inflación como un “dolor para todo el país”.

