Elige tu propia aventura: 25 sendas posibles para caminar por la montaña en este verano

El calor invita a salir, a que los planes sean afuera. Si bien muchas veces se suelen elegir lugares conocidos para ir a disfrutar, la zona sur del Parque Nacional Lanín es enorme, y tiene muchos rincones mágicos. 25 son las sendas habilitadas, señalizadas y mantenidas por Parques Nacionales para poder caminar con seguridad por la montaña.

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”, dice Joan Manuel Serrat. Eso tiende a ser cierto en la vida, pero a veces los caminos existen, y están señalizados y mantenidos.

Las opciones contemplan distintas duraciones, zonas y dificultades. Algunas son sendas más extensa, y precisan más de un día para realizarse enteras, otras se completan ida y vuelta en menos de una hora.

“El objetivo general de este proyecto de las 25 sendas coincide con la vocación del conjunto del sistema de Parques Nacionales de Argentina que apunta a ofrecer a sus visitantes una experiencia transformadora a través, en este caso, del senderismo. A partir de la vivencia, se propone descubrir fuertes vínculos con la naturaleza y con la interpretación ambiental”, explican desde Parques.

Pasos recomendados a seguir al momento de seleccionar una senda para recorrer dentro del Parque Nacional Lanín:



Seleccionar la región del Parque a recorrer

Seleccionar el sendero respecto a la experiencia y estado físico del caminante.

Seleccionar el sendero respecto al nivel de dificultad.

Registrarse en el sistema online o en la seccional de Guardaparque o Centro de Visitantes más cercano.

Referencias a tener en cuenta:

Dificultad baja: No se requiere de experiencia ni estado físico

Son senderos aptos para familias y personas que no tienen experiencia en caminar por senderos de montaña. Están bien señalizados, no tienen obstáculos importantes en el recorrido y la duración de los mismos es de menos de tres horas (ida y vuelta) para realizarlos. Que sean de baja dificultad no significa que sean senderos accesibles. Puede que no sean recomendables a personas con problemas físicos, enfermedades cardiovasculares o ancianos.

Dificultad media: Se requiere de una mínima experiencia y estado físico

Son senderos que requieren de un esfuerzo físico para poder realizarlos. En general se demora más de tres horas (ida y vuelta) para hacerlos. Se trata de sendas bien marcadas que con clima bueno no deberían presentar inconvenientes a personas con algo de entrenamiento y experiencia previa en senderos de montaña. No son aptos para niños pequeños, ancianos o personas con problemas físicos.

Dificultad alta: Se requiere de experiencia y buen estado físico

Son senderos que exigen un muy buen estado físico, solo aptos para personas que realizan actividad física con frecuencia. Pueden incluir pendientes pronunciadas y demandar todo un día de marcha. Se requiere de experiencia previa ya que la nieve, el hielo o las condiciones del clima pueden ser condicionantes a tener en cuenta para la ubicación y seguridad. No son aptos para personas sin experiencia a no ser que vayan acompañados por un guía de montaña.

Para más información visitar la web del Parque Nacional Lanín.