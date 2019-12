Es Tiempo de Soltar la Lengua: el libro de Tamara Padrón que trasciende fronteras y lenguajes

El libro de la escritora local reúne poemas y fotografías en torno a la despenalización del aborto, y participan poetas de distintas ciudades, artistas visuales y colectivos feministas. La gira de presentaciones comenzó en Buenos Aires el 6 de diciembre, y continuará por Montevideo, La Paloma, Maldonado, Valparaíso, Santiago de Chile y La Serena. A fines de febrero se presentará en San Martín de los Andes.

Es Tiempo de Soltar la Lengua surgió luego de la poderosa marcha del 8M de 2018 en el marco de la lucha para lograr la Ley que garantice el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

“aborto porque quiero tener hijos algún día, pero ahora no

aborto porque no entiendo qué es lo que tengo en la panza

aborto porque soy una nena

aborto porque estaba borracha y a él no le importó

aborto porque esta vez nos falló el método

aborto porque quiero ir a la escuela y jugar”

“Hay algo de la pregunta qué hacer frente a una lucha que nos atraviesa a todas con distintas edades, experiencias y territorios, que tiene que ver con la lucha feminista, con el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestros deseos, ver qué podemos aportar a esa lucha desde el quehacer artístico. Dice un poeta mexicano, José Emilio Pacheco, “el arte esta para conmover y para dar cuenta”. En ese sentido nace este libro. Tratar de aportar un instrumento militante desde el lenguaje del arte”, expresó Tamara.

“El libro es colectivo, es polifónico, hay muchos colectivos feministas, escritores, fotógrafes. Hay una variable que tiene que ver con el territorio, y con la construcción de una red sorora, por eso también es que pensamos la gira de esta manera, recorriendo tantos lugares y presentándolo con la presencia de muchas voces. Y en Buenos Aires fue así, estaban todas las escritoras, las compañeras de la Campaña Nacional, las de la editorial, compañeras de las organizaciones. Y la recepción fue muy amorosa”, explicó la autora a RSM.

“Ahora en los primeros días de enero vamos para Uruguay, a La Paloma, Maldonado y Montevideo, y luego a Santiago de Chile, Valparaíso y La Serena. Al planificar la gira no sabíamos que Chile iba a explotar, que el pueblo iba a salir así a la calle. Se suspendieron muchas ferias del libro, pero hablamos con dos de las escritoras que participaron, que son chilenas, y decidimos ir igual y presentarlo como sea, en la calle, en una universidad, en una feria autoconvocada, como se pueda. El movimiento feminista ha tomado la primera fila en Chile y desde el arte, y la poesía hay que acompañarlo”.

Junto a los textos de Tamara Padrón Abreu, escriben como poetas invitadas María Insúa y Natalia Carrizo (Pcia. Bs. As.), Julieta Santos (CABA), Edith Galarza (Neuquén), Florencia del Campo (Madrid), Colectiva Feminista La Revuelta (Neuquén) que además de ser una organización referente a nivel nacional, se animaron a compartir un poema exquisito y polifónico; Fanny Campos Espinoza (Concón/ Chile) y Rosa Emilia del Pilar Alcayaga Toro (Valparaíso/ Chile).

Las imágenes constituyen un elemento central, que dialogan con los escritos y abren otras miradas y sentidos. El trabajo visual fue realizado por Leandro Martín, Constanza Fort, Tati Nawelkir, Fernando Locatelli, entre otres, en diálogo con las colectivas y compañeras que posaron y pensaron cada fotografía (Feminacida, Colectiva Feminista La Revuelta, Poetas por el Derecho al Aborto Legal, La Minuta, Territorio Feminista, etc).

“El libro lo hicimos con mi compañero, Leandro Martin, que ha sacado muchas de las fotos que dialogan con la poesía. Hay un trabajo muy fuerte en ese diálogo que se establece entre poesía, performance y fotografía. Y también otro trabajo que es el de entender el lugar de los varones acompañando esta lucha, pudiendo cuestionarse sus privilegios y reproblematizarse cuál es el lugar su lugar en la sociedad no patriarcal, no sexista y no machista que queremos construir”, explicó la autora.

Las compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito prologan el libro, que pretende ser una herramienta, un aporte desde el arte a la lucha que entiende que “la maternidad será deseada o no será y que no se moverá de las calles porque sabe que será ley”.