Primeras semanas de gestión de Carlos Saloniti: “vamos a tener un San Martín de los Andes impecable”

Después de las primeras semanas de gobierno, RSM realizó una entrevista al intendente, Carlos Saloniti, quien se explayó sobre las primeras impresiones de la gestión, su contacto con los vecinos y su equipo de trabajo. También analizó los primeros días del gobierno nacional y cómo será el 2020 para los sanmartinenses.

RSM: En estos primeros pasos de tu gestión se te vió en la calle recorriendo trabajos y dependencias municipales ¿qué es lo que lo que escuchás de la gente?

Carlos Saloniti: Yo fui recibiendo la voz de la gente durante estos últimos meses, antes y después de las elecciones. La gente reclamaba mantenimiento porque la ciudad estaba muy venida abajo. Le teníamos que dar una fuerte impronta de limpieza porque San Martín de los Andes no puede estar así.

No podemos naturalizar la dejadez, que venga un vecino y tire basura en cualquier lugar y nos de lo mismo. No pasa necesariamente por la municipalidad, sino que involucra a toda una comunidad. Por eso este fue mi objetivo, me estuve preparando durante muchos meses, hablando con los empleados municipales, para que entre todos podamos salir adelante. Por suerte esto se está viendo. Se nota el compromiso de los empleados, de los mandos medios y de las conducciones.

Tenemos en claro las prioridades. Desde el primer día hablé de alumbrado, barrido y limpieza, es lo que yo quiero y la recepción está siendo notable. Esto es un efecto cascada que no se va detener, y así como somos valorados, por ejemplo, por respetar al peatón, así vamos a tener un San Martín de los Andes impecable. Porque lo merecen los vecinos, los turistas y también la dimensión y la envergadura que tiene la ciudad.

RSM: ¿Cómo te sentís con el equipo de trabajo?

CS: Estoy sumamente contento porque el compromiso que veo es asombroso. Me refiero a todos. No hay persona dentro del equipo que no tenga compromiso. Hay un acompañamiento, un afecto y, sobre todo, la comprensión de hacia dónde voy, sin cuestionamientos y sin competencias. Yo quería que todos tengamos claro hacia dónde vamos, y eso es lo que está pasando. No tengo ninguna duda de que este equipo va a brillar en los próximos cuatro años.

RSM: ¿Cómo evaluás los primeros días de gestión del gobierno nacional?

CS: A mí me parece que se viene una etapa distinta, de madurez y crecimiento y “de verdad”. Yo confío en el presidente y me gustaron sus primeras palabras porque creo que marcó el rumbo diciendo basta de grieta, de los que están de un lado y del otro.

Al presidente lo conocí cuando estuve en el Senado, cuando él era Jefe de Gabinete y yo trabajaba con Luz Sapag. Es una persona inteligente, racional y que sabe ver más allá del partido al que pertenece.

Yo creo que se viene una etapa distinta en la argentina, en la que vamos a tener que hacer un esfuerzo todos, pero no tengo dudas de que va a ser mucho mejor para terminar con enfrentamientos y diferencias.

RSM: ¿Cómo pensás que va a ser el año 2020 para los sanmartinenses?

CS: Yo imagino que en el 2020 la comunidad va a cambiar la relación que tenía con la municipalidad. Vamos a estar amigados y no va a haber tensiones. A nosotros como gobierno nos va a exigir un esfuerzo pero estoy seguro de que los resultados van a ser positivos porque va a cambiar el eje. Vamos a terminar con los reproches y todos vamos a hacer lo que tenemos que hacer.