Año nuevo, ¿hábitos nuevos?: 14 desafíos personales para sentirse mejor en el 2020

Con metas totalmente accesibles, los profesionales de Punto Saludable compartieron propósitos saludables a incluir en el nuevo año para sentirse mejor.

“Vamos a empezar el 2020 con toda la intención de ser más saludables, vamos a querer reiniciar nuestra vida, pero el 2 de enero ya no salimos a caminar, el 5 de enero no cumplimos la dieta y el 8 de enero nos olvidamos de que íbamos a dejar de fumar. Cumplir con nuestros propósitos saludables para el Año Nuevo no es fácil, el secreto es ponernos objetivos fáciles de cumplir”, teniendo esto en cuenta es que los profesionales de Punto Saludable compartieron hábitos saludables para poner en práctica en el 2020.

Las recomendaciones son simples y totalmente realizables, son las siguientes:

#OLVIDÁ LAS DIETAS.

Este propósito de Año Nuevo te va a encantar. Estar en constante dieta que empezas todos los lunes y abandonas a mitad de semana no es bueno para tu cuerpo. Mejor cambia de hábitos a largo plazo, poco a poco, sin pensar en calorías ni en dietas restrictivas, así vas a conseguir mejores resultados.

#LLEGÁ A LOS 10.000 PASOS DIARIOS.

Hoy en día casi todos tenemos un contador de pasos en el celular. Un objetivo alcanzable es sumar pasos a lo largo del día, no usando el coche o bajándote del colectivo una parada antes, haciendo los mandados a pie o saliendo en paseos de 20-30 minutos después de comer o después de salir del trabajo. Si 10.000 te parece mucho, intenta sumar 2.000 o 3.000 más a los que sueles hacer habitualmente.

#COMÉ MAS FRUTA.

La fruta debería estar muy presente en nuestra dieta, por lo menos tres al día. Tene fruta fresca siempre en casa para incentívate a elegir una banana en lugar de una galletita cuando tengas hambre, lleva una manzana para comer a media mañana en el trabajo, o tene ananá o melón cortado en la heladera para que no te dé fiaca comer fruta si tenes que pelarla y cortarla.

#COCINÁ MÁS.

No hace falta que te conviertas en chef, ya sabemos lo duro que es ponerse a cocinar cuando llegas tarde y cansad@ del trabajo. Pero en lugar de recurrir a la comida basura, a los fritos o a los congelados, basta con poner una pechuga a la plancha acompañada de unas verduras asadas, o hacer una carne al horno con zapallo cortado en rodajas y horneado. Recetas que no llevan mucho tiempo y que resultan muy saludables.

#REDUCÍ EL AZUCAR.

No se trata solo de que sustituyas el azúcar del mate o café por edulcorantes artificiales, sino que seas consciente de que muchos alimentos que comes tienen más azúcar de lo que crees. Como son los jugos y gaseosas industrializados, helado y muchos otros alimentos, que tienen azúcar oculto, que debes evitar para mantener la salud, y así reducir los picos de glucosa que te hacen comer más de la cuenta.

#HACÉ ENTRENAMIENTOS CORTOS.

Si te cuesta encontrar tiempo para ir al gimnasio, proba con los entrenamientos HIIT, que consiguen resultados en muy poco tiempo. Hay Apps que podés descargar de tu celular, que con pocos minutos al día consiguen levantarte del sofá y motivarte para empezar a hacer deporte en casa sin necesidad de equipamiento.

#AÑADÍ MÁS FIBRA A TU DIETA.

La fibra de la fruta, la verdura, las legumbres y los cereales integrales te hará estar más saciad@ durante más tiempo, evitando los atracones. Es hora de introducir pequeños cambios en tu dieta hacia una alimentación más saludable con alimentos naturales.

#PASATE A LOS SNACKS SALUDABLES.

En lugar de la barrita de cereal o de las bolsas de papas fritas (alimentos con muchísimas calorías que no consiguen saciarnos), lleva algo de fruta, un puñado de frutos secos o un yogur natural para el picoteo de media mañana o media tarde.

#BEBÉ AGUA EN LUGAR DE JUGOS, GASEOSAS O ALCOHOL.

Las gaseosas, jugos y el alcohol son una fuente de calorías vacías que no nos aportan nada. Un simple cambio de hábitos, beber más agua nos puede hacer adelgazar varios kilos sin darnos cuenta.

#PROBÁ UN DEPORTE NUEVO.

Moverte más no es solo cuestión de hacer más pasos o de ir más veces al gimnasio. Al final nos acabamos aburriendo y cansando. Para que esto no pase y para mantenernos siempre motivados, podemos probar con nuevos deportes. El verano también es un buen momento para disfrutar haciendo deporte: trekking, bici, kayak o el paddle son actividades que hay que probar.

#REDUCÍ EL CONSUMO DE SAL.

La ingesta de sal está asociada a la hipertensión y a cardiopatías, por lo que es importante moderar su consumo. El gusto por la sal es adquirido, es posible educar nuestro organismo para lograr que disminuya, cuanto menos consumamos, menos vamos a necesitarla para saborizar las comidas.

#INCLUÍ MAS VEGETALES EN TUS PLATOS.

Añadí siempre una guarnición de vegetales a tus comidas, ya sea una ensalada o un poco de verduras asadas. Prueba nuevos platos con las verduras como ingrediente principal. Te sorprenderá lo rica, sabrosa y variada que puede ser tus nuevas comidas.

#DORMÍ MAS.

A veces no nos damos cuenta de lo importante que es dormir lo suficiente para la salud. Te aconsejamos no irte a dormir inmediatamente después de cenar, evitar el celular y la televisión para poder conciliar el sueño de mejor manera.

#SÉ FELIZ.

Este no es un propósito solo para el 2020, sino para la vida. La felicidad le da sentido a nuestras acciones, alarga nuestra vida y mejora nuestra salud. Con alegría serás capaz de cumplir esta y todas las listas que te propongas.

¡FELIZ 2020!