Pese a la rivalidad, conocé la historia de un hincha de River y un efectivo de seguridad hincha de Boca

Desde que arribó a nuestra ciudad el plantel de River Plate, las historias, anécdotas y experiencias son innumerables. Pero hubo una en las últimas horas que le ocurrió a un turista que vino a visitar la ciudad y a ver al plantel de River.

Se trata de Alberto o “Toto”, un hincha de River fanático, que vive en la ciudad de Neuquén y que es docente. Toto se acercó hasta la entrada del Chapelco Golf este lunes, con el fin de poder tener un autógrafo de su ídolo, de Marcelo Gallardo. Pero en medio de la locura de gente que estaba apostada allí, Toto tuvo una situación con Jorge, un policía encargado de la seguridad de River.

“Jorge, ayer tuvo la mala suerte de ser “víctima” de mi locura. Ayer (por este lunes) cuando Gallardo, a modo de agradecimiento a los hinchas firmó autógrafos, él estaba a su lado. Yo en medio de la locura que compartíamos los miles de hinchas presentes (quizá yo estoy más “loco” que otros y enseguida sabrán porque lo digo), sin pensarlo le tiré a Gallardo mi camiseta firmada por Armani y Nacho Fernández para que la firme también él”, cuenta Toto.

“No le llegó a Gallardo, la agarró Jorge. Intentó por todos los medios dársela a Napoleón pero al no conseguirlo y para seguir cumpliendo su trabajo, se la dio a un policía. Minutos después me acerco a Jorge y le pregunto por mi camiseta. Entonces me dijo “No la tengo, se la dí a un policía y después la dejamos en el cole de River. Voy a tratar de encontrarla y si sé algo te la alcanzo al hotel donde estás parando. Porque yo se donde es, ayer hice la seguridad ahí y te vi que bajaste”“, narra Alberto, todavía emocionado por lo vivido.

Pero la historia no terminó ahí. Toto sigue contando en qué quedó todo. “Yo, quizá por incrédulo, por pesimista o porque la sociedad nos acostumbró a que las cosas que se pierden no aparecen, la di por perdida. A la noche, mientras esperaba en la planta baja del hotel, alguien me toca el hombro y… quien me tocó el hombro era Jorge y me dijo: “la busqué por cielo y tierra, acá está tu camiseta”. Jorge es de Boca, y movió todo para encontrarme mi camiseta de River. Porque el fútbol, la rivalidad futbolística y los valores siempre tienen que ir de la mano. Y Jorge me demostró que eso él lo tiene muy claro y que #SomosRivalesNoEnemigos“ ,expresó Toto, quien se comunicó con RSM y nos envió la foto con la firma tan buscada.

Toto intenta en su docencia, inculcar en sus alumnos ese tipo de valores. “Estamos acostumbrados a vivir en una sociedad tan violenta que por eso estas cosas destacan. El fútbol es para disfrutarlo” , había dicho alguna vez en una nota que le hicieron en Neuquén. Y sí, tal es así que si bien no consiguió la firma de Gallardo, Jorge le recuperó su camiseta y se la dio.

“Gracias Jorge por tanto, fue muy valioso para mí y creo que tu gesto desinteresado y tu empatía merecen contarse. Me olvidé de preguntarle su apellido. Si alguien lo conoce, etiquételo por favor. Y ojalá un día consigas la camiseta de tu club firmada x ellos. Te lo mereces. Gracias x tu enseñanza”, terminó publicando Toto en su muro de Facebook.

“Soy docente y sé que los jóvenes necesitan que los ayudemos a ver que se puede disfrutar del fútbol sin odio al rival”, terminó diciendo Toto a este medio.