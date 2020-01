Le robaron el auto y salió a hacer justicia, le disparó a dos menores inocentes y lo detuvieron

La ciudad se está poniendo bastante peligrosa en materia de seguridad, desde hace días los hechos de robo y policiales vienen en aumento constante. En los últimos tres días ocurrieron entre 15 y 20 hechos de robo, no solo en el centro de la ciudad sino en los barrios más alejados.

San Martín de los Andes está cada vez más poblada y con el turismo que llega a la región también llegan visitantes no bienvenidos. Si a eso se le suma que el Comando Radioeléctrico no cuenta con los recursos necesarios para patrullar todas las calles de la ciudad, se hace más difícil. Es que a los efectivos desde hace tiempo les bajaron las cargas de combustibles a 1000 pesos por día, además hay patrulleros que no están en las condiciones necesarias para realizar los patrullajes que la ciudad amerita.

Foto: RSM

El caso que ocurrió en la madrugada del sábado, alrededor de las 3 de la mañana, es bastante grave porque pudo haber causado una tragedia. En el barrio Artigas de Chacra 30, un hombre fue víctima del robo de su automóvil, un Renault 12, que había dejado estacionado con las llaves puestas.

La víctima junto a otra persona salieron a dar una vuelta por los sectores aledaños para intentar dar con el rodado. Los dos hombres, con un revólver calibre 38 y con balas de punta hueca, visualizaron a dos menores y comenzaron a correrlos por la vera de la Ruta 40, creyendo que eran ellos los responsables del robo.

En cierto momento una patrulla interceptó a estas dos personas y fueron demorados ambos, secuestrando el arma y las municiones. Los dos menores fueron puestos a disposición de la familia., luego de testificar que les dispararon al menos 3 veces, por eso corrían. De milagro no hubo que lamentar heridos.

La causa será investigada por el fiscal de turno y el dueño del arma fue puesto a disposición de la Justicia. Trascendió que una de las personas tiene un frondoso antecedente penal, por cuatrerismo y furtivismo.