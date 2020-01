Macri se encuentra descansando en La Angostura pero anticipa que en febrero vuelve a la acción

El ex presidente de la Nación pasa sus días descansando en la vecina localidad de Villa La Angostura. Rodeado de afectos y lejos de la política por ahora, transcurre su acostumbrada estadía en el country Cumelén, donde se quedará hasta fin de mes.

“Estoy bien, tranquilo. No (me involucro) en el día a día, pero sí en el compromiso republicano”, comentó el Presidente a varios de los interlocutores que tuvo en los últimos días.

Foto: Perfil

Macri adelantó a sus colaboradores que seguirá trabajando en la política de este país, representando a los más de 100 millones de argentinos que en las últimas elecciones generales lo votaron. Sin pronunciarse sobre medidas del gobierno de Alberto Fernández -su último posteo fue el 31 de diciembre, en el que escribió sobre el “imparable río del cambio que no se detiene”-, Macri no pierde de vista la realidad, ya con ojos de opositor.

“Nos serviría que salga él a criticar al Gobierno y no desgastarnos nosotros, pero no lo hace”, lamentan desde las segundas líneas del gobierno porteño con relación al ex presidente. Y aseguran que “nadie está esperando especialmente” que Macri retome un rol “exclusivo” como líder del conglomerado opositor, como afirma -entre la ironía y la esperanza- un partidario del “Cambiemos dialoguista”.

Habrá que esperar a febrero y conocer cuáles son las estrategias que tendrá el ex presidente en materia económica para reflotar su partido que por estas horas sus seguidores lo ven como “apagado”.