Comienza esta tarde el Campeonato de Polo de la Expo Rural de Neuquén

Seis equipos conformados por los mejores jugadores de la provincia y algunos invitados serán los protagonistas de un nuevo Campeonato de Polo de la Sociedad Rural del Neuquén, Copa BPN, que comienza a disputarse esta tarde, con entrada libre y gratuita, en la cancha de El Desafío, allí donde días atrás entrenaron los jugadores de River Plate.

El torneo comienza hoy lunes desde las 16 horas y termina el viernes con la final. Es así que todos los días de esta semana, entre las 15.30 y las 18 horas, residentes y turistas podrán acercarse a El Desafío para ver Polo, y conocer un deporte que tiene historia en la provincia del Neuquén. El campeonato se juega inicialmente en dos zonas, y los ganadores de cada una de ellas se enfrentarán el viernes a las 17 en la gran final.

En la Zona A se enfrentarán Fika Patagonia acompañado por el Banco Galicia, e integrado por Fermín Garmendia, 0 de hándicap, Marcos Goti, 4, Andrés Sorzana, 4, y Tomás Harrison, 2, logrando el equipo 10 de hándicap. También está Mamuil Malal / BPN, conformado por Santos Peters, 0, Juan Roca Jalil, 1, Arturo Matarazzo, 2, Silvestre Grahn, 4, con un total de 7 de hándicap. Finalmente, Coraceros Genera Lavalle / Ministerio de Producción de Neuquén, donde juegan Diego Gallardo, 0, Federico Suárez, 0, Juan Belmar, 1, y Marianao Cabanillas, 1, con 2 de hándicap en total.

Por su parte la Zona B está conformada por Quemquemtreu / Nippon Car, que lo integran Cruz Zimmermann, 1, Tomás Gibelli, 2, Martín Zimmermann, 1, Santiago Araya, 5, un equipo con 9 de hándicap. También Collón Curá / Casa del Alambre, que cuenta con la participación de Elodie Avarguez, 0, Hans Bergther, 0, Francisco del Campo, 4, Enrique del Campo, 3, un total de 7 de hándicap. Finalmente, Dos Ríos Polo / Bodega Lagarde, con Lorenzo Iraizoz, 0, Sergio Pezelato, 1,Ismael Iraizoz, 2, y Nacho Iraizoz, 2, con un total de 5 de hándicap.

Este lunes 20, a las 16 horas, comenzará el torno con el partido entre Fika Patagonia / Banco Galicia vs. Coraceros General Lavalle / Ministerio de Producción de Neuquén. Mientras que el martes 21, se disputarán los juegos entre Quemquemtreu / Nippon Car vs. Dos Ríos Club de Campo / Bodega Lagarde a las 15.45 horas, y entre Mamuil Malal / BPN vs. Perdedor partido 1. Se podrán seguir los resultados en el Facebook: Sociedad Rural de Neuquén.