La recolección de residuos se ve afectada por un conflicto económico

En la mañana de este lunes llamó la atención que los camiones recolectores permanezcan todos estacionados frente al edificio municipal. Además algunos trabajadores de la recolección se encontraban en el parque del edificio a la espera de respuestas por parte del Ejecutivo.

El motivo según el delegado de la recolección, Rodrigo Villegas, es la mala liquidación de los viáticos. “Nosotros no queremos crear un conflicto con el nuevo gobierno. Pero esto viene de varios meses, siempre el sector de la recolección es el sector más perjudicado. Liquidaron mal los viáticos y desde noviembre que percibimos los mismos, ahora se comenzó a abonar algunos del mes de diciembre, pero los anteriores no se pagan”, expresó el delegado.

Foto: RSM

“Desde la semana pasada estamos en conversaciones con el Ejecutivo y mantenemos el servicio para no hacer mal a la comunidad. Estamos predispuestos a charlar siempre, pero queremos que por una vez nos dejen de perjudicar. Hasta el momento falta que regularicen la entrega de ropa de invierno y la de verano aún no la tenemos, nosotros la necesitamos para trabajar, no queremos la plata que en algún momento se nos ofreció”, indicó Villegas.

Sobre la suspensión del servicio, los trabajadores explicaron que “la recolección no está suspendida por completo, se realizan algunos recorridos, pero hasta no se solucione esto vamos a esperar y habrá sectores en los que no se va a recolectar”.

RSM pudo averiguar que el municipio intentará en las próximas horas solucionar el primer conflicto del año. Aparentemente sería un problema administrativo, pero a los trabajadores les prometieron que el sábado pasado se les abonarían los viáticos correspondientes, pero hasta el momento el dinero no apareció. Por lo pronto se sabe que el intendente viajará a Neuquén a reunirse con funcionarios del Ministerio de Transporte. Quien queda a cargo de la intendencia será Monin Aquin que por estas horas está a cargo del Concejo Deliberante.