De la preocupación al miedo: vecinos de las 85 Viviendas en Chacra 30 viven con temor por las caídas de piedras

Desde hace algunos meses lo que parecían hechos esporádicos en las 85 Viviendas del barrio Chacra 30, sobre la caída de piedras, se convirtió de a poco en un problema grave para los vecinos que habitan allí. La semana pasada un desprendimiento de piedras en el sector terminaron golpeando y rompiendo parte de las paredes externas de algunas viviendas. Meses atrás las lluvias generaron inundaciones y destrozos.

RSM habló con una de las vecinas que sufrió roturas en su vivienda por la gran cantidad de piedras/rocas caídas y se sinceró sobre la preocupación con la que viven en el lugar. “Ya no sabemos a quiénes pedirles una solución. La semana pasada después que hicimos público lo que nos pasó, vinieron desde Defensa Civil, sacaron fotos, relevaron los lugares de donde cayeron las piedras y se fueron. Días después también asistieron dirigentes del Movimiento Techo Digno (MTD), que también tomaron imágenes, se subieron al cerro de donde caen las piedras y hasta nos prometieron el gas, pero nosotros queremos soluciones concretas con esto que vivimos”, expresó.

Cabe recordar que en su momento el MTD se fundó gracias a la toma que se realizó en su momento en las tierras del Ejército. El gobierno provincial, con el motivo de paliar la crisis habitacional, construyó esas viviendas para las 41 familias que habían realizado las tomas, pero el resto de las viviendas construidas fueron destinadas a los socios de la Cooperativa MTD, quienes no habían tomado tierras en Chacra 2.

Lamentablemente por la zona donde se construyeron dichas viviendas, se sabía que los problemas llegarían porque se hicieron en una zona de escorrentía. En el sector no hay calles, no hay cordón cuneta para que el agua circule y faltan las obras de remediación para contener las piedras que caen y para que no se siga lavando la montaña y se sigan cayendo las piedras sobre las casas de los vecinos.

Pero más allá de hacer pública la situación que viven en el barrio, los vecinos que están en peligro, que son aproximadamente los que viven en 10 viviendas, visitaron a la Defensoría del Pueblo, al Concejo Deliberante, se apersonaron en la Cooperativa MTD donde le pidieron al Heriberto Chureo, máximo dirigente de la Cooperativa, para que les solucionen la problemática que están viviendo. Además en los próximos días tendrán en su poder un informe realizado por un arquitecto denunciando “vicios ocultos” por la falta de obras realizadas.

“Fuimos a todos lados, pero nadie nos escucha. Todos tienen las fotos de las piedras, fuimos a la Municipalidad, sacan fotos y las piedras siguen cayendo. Hay una piedra muy grande que un vecino se tomó el trabajo de subir y sacarle la foto y si llega a caer es un desastre. Armamos una comisión vecinal donde esperaremos que los concejales nos escuchen. Estamos cansados de que nos peloteen, buscamos que alguien nos escuche y nos den la solución necesaria para no estar más en peligro”, finalizó diciendo la vecina.

RSM pudo averiguar que la semana que viene habrá novedades respecto a este tema por parte los concejales que están acompañando a los vecinos. Mientras tanto el peligro continúa acechándolo, ya que de caer alguna de las piedras que se encuentran en el sector, puede generar una tragedia.