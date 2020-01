Santiago Fernández: “El transporte dejó de ser un servicio público y pasó a ser un negocio”

El jueves de la semana pasada, antes de que el intendente convocara a una mesa de trabajo, el concejal Santiago Fernández encabezó un pedido formal por parte del bloque Frente de Todos, por el que se insta al ejecutivo municipal a sancionar a la empresa Expreso Los Andes por el incumplimiento de las frecuencias establecidas por ordenanza.

“El tema es bastante complejo” afirmó Santiago Fernández. “Por un lado el departamento ejecutivo, ya desde la gestión de Brunilda Rebolledo, viene reconociendo de manera grave un incumplimiento por parte del municipio que puede habilitar acciones judiciales contra el pueblo de San Martín de los Andes. Nosotros creemos, en el sentido inverso, que hay que marcar las faltas de la empresa, ya que viene incumpliendo el contrato desde el inicio”.

En este sentido, el concejal explicó que el incumplimiento por parte de la empresa se da, en este último tiempo, con la suspensión de recorridos. En diciembre, el Concejo Deliberante trabajó en la ordenanza que establece frecuencias provisorias acordadas con la empresa. “Aunque no era concejal, yo estaba participando de las reuniones de la Comisión de Transporte. Allí la empresa estuvo presente con tres representantes y acordó los cambios de frecuencias. La ordenanza de votó el 5 de diciembre, este gobierno la promulga casi un mes y medio después, y finalmente, la empresa no la cumple.” analizó Fernández.

Santiago Fernández explicó que en la nota lo que se pide, concretamente son sanciones, “lo mismo que se le pidió a Brunilda en su momento. En este caso le solicitamos a Saloniti que informe cuáles son las sanciones que se le aplicaron y cuáles se le van a aplicar porque en el medio están los vecinos que tienen el servicio en base a lo que se le antoja a la empresa. Esto dejó de ser un servicio público y pasó a ser un negocio porque el municipio no tiene capacidad de decidir cuáles son los recorridos y los horarios, ya que si a la empresa no le gusta, no lo cumple.”